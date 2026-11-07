Dónde ver EN VIVO Fulham vs. Newcastle por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Fulham recibe a Newcastle este sábado 7 de noviembre desde las 12:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Craven Cottage. Ninguno de los dos llegó con el andar que soñaba a esta altura del campeonato, y en Craven Cottage necesitan un triunfo para despegarse de la mitad de tabla.
Son apenas dos puntos de diferencia entre ambos, así que el que gane se mete entre los equipos que miran hacia arriba y no hacia atrás.
La actualidad de ambos equipos
El Fulham llega con un empate reciente ante Aston Villa que cortó una racha de dos victorias consecutivas, ambas por la mínima. Es un equipo que no regala nada en defensa últimamente, aunque tampoco convierte en abundancia, y está en la mitad de la tabla con apenas nueve puntos en nueve fechas.
El Newcastle, por su parte, viene de perder como local frente a Everton, un golpe que corta el envión que le había dado el triunfo 2-0 ante Crystal Palace. La visita arrastra algo de irregularidad: gana, pierde, gana, pierde, y necesita sostener el nivel que mostró en Selhurst Park para no quedar más rezagado en la tabla.
El historial entre Fulham y Newcastle
El historial está parejo, con apenas tres victorias de diferencia a favor del Fulham en 56 enfrentamientos, y los empates también aparecen con frecuencia. En los duelos más recientes el Newcastle se impuso en dos de los últimos tres, aunque el Fulham ganó el más reciente de todos, en mayo pasado, por 2-0.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/05/2026
|Fulham vs. Newcastle
|2-0
|Premier League
|17/12/2025
|Newcastle vs. Fulham
|2-1
|League Cup
|25/10/2025
|Newcastle vs. Fulham
|2-1
|Premier League
|01/02/2025
|Newcastle vs. Fulham
|1-2
|Premier League
|21/09/2024
|Fulham vs. Newcastle
|3-1
|Premier League
|06/04/2024
|Fulham vs. Newcastle
|0-1
|Premier League
|27/01/2024
|Fulham vs. Newcastle
|0-2
|FA Cup
|16/12/2023
|Newcastle vs. Fulham
|3-0
|Premier League
|15/01/2023
|Newcastle vs. Fulham
|1-0
|Premier League
|01/10/2022
|Fulham vs. Newcastle
|1-4
|Premier League
Horario del partido
- Argentina: 12:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: FOX One
- Estados Unidos: USA Network, Peacock
- Costa Rica: FOX Costa Rica
- Guatemala: FOX Guatemala
- Panamá: FOX Panama
- El Salvador: FOX El Salvador
- Honduras: FOX Honduras
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Leeds vs. Tottenham — sábado 7 de noviembre, 09:30 hs
- Arsenal vs. Hull — sábado 7 de noviembre, 12:00 hs
- Nottingham Forest vs. Man City — sábado 7 de noviembre, 14:30 hs
- Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
- Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
- Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
- Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
- Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 13:30 hs
En síntesis
- Fulham y Newcastle se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Fulham suma 9 puntos en el torneo.
- Newcastle suma 11 puntos en el torneo.