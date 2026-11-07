Dónde ver EN VIVO Fulham vs. Newcastle por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Fulham y Newcastle se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Estadio Craven Cottage, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Fulham recibe a Newcastle este sábado 7 de noviembre desde las 12:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Craven Cottage. Ninguno de los dos llegó con el andar que soñaba a esta altura del campeonato, y en Craven Cottage necesitan un triunfo para despegarse de la mitad de tabla.

Son apenas dos puntos de diferencia entre ambos, así que el que gane se mete entre los equipos que miran hacia arriba y no hacia atrás.

La actualidad de ambos equipos

El Fulham llega con un empate reciente ante Aston Villa que cortó una racha de dos victorias consecutivas, ambas por la mínima. Es un equipo que no regala nada en defensa últimamente, aunque tampoco convierte en abundancia, y está en la mitad de la tabla con apenas nueve puntos en nueve fechas.

El Newcastle, por su parte, viene de perder como local frente a Everton, un golpe que corta el envión que le había dado el triunfo 2-0 ante Crystal Palace. La visita arrastra algo de irregularidad: gana, pierde, gana, pierde, y necesita sostener el nivel que mostró en Selhurst Park para no quedar más rezagado en la tabla.

El historial entre Fulham y Newcastle

El historial está parejo, con apenas tres victorias de diferencia a favor del Fulham en 56 enfrentamientos, y los empates también aparecen con frecuencia. En los duelos más recientes el Newcastle se impuso en dos de los últimos tres, aunque el Fulham ganó el más reciente de todos, en mayo pasado, por 2-0.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/05/2026 Fulham vs. Newcastle 2-0 Premier League 17/12/2025 Newcastle vs. Fulham 2-1 League Cup 25/10/2025 Newcastle vs. Fulham 2-1 Premier League 01/02/2025 Newcastle vs. Fulham 1-2 Premier League 21/09/2024 Fulham vs. Newcastle 3-1 Premier League 06/04/2024 Fulham vs. Newcastle 0-1 Premier League 27/01/2024 Fulham vs. Newcastle 0-2 FA Cup 16/12/2023 Newcastle vs. Fulham 3-0 Premier League 15/01/2023 Newcastle vs. Fulham 1-0 Premier League 01/10/2022 Fulham vs. Newcastle 1-4 Premier League

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Horario del partido

Argentina: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: FOX One

FOX One Estados Unidos: USA Network, Peacock

USA Network, Peacock Costa Rica: FOX Costa Rica

FOX Costa Rica Guatemala: FOX Guatemala

FOX Guatemala Panamá: FOX Panama

FOX Panama El Salvador: FOX El Salvador

FOX El Salvador Honduras: FOX Honduras

FOX Honduras España: DAZN

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Leeds vs. Tottenham — sábado 7 de noviembre, 09:30 hs

Arsenal vs. Hull — sábado 7 de noviembre, 12:00 hs

Nottingham Forest vs. Man City — sábado 7 de noviembre, 14:30 hs

Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 13:30 hs

En síntesis