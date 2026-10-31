Alineaciones de Aston Villa y Fulham para el duelo de la jornada 9 de la Premier League

Aston Villa y Fulham se enfrentan este sábado 31 de octubre en el Villa Park por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Aston Villa recibe a Fulham este sábado 31 de octubre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Villa Park. Aston Villa viene de ganarle 2-1 a Man City y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Fulham viene de ganarle 1-0 a Coventry y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Redacción Bolavip reúne el trabajo conjunto de periodistas y editores de nuestro equipo editorial. Los contenidos publicados bajo este perfil son elaborados de manera colaborativa, con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial en distintas etapas del proceso. Los contenidos son revisados por nuestro staff antes de su publicación. Nuestro objetivo es ofrecer información deportiva relevante, clara y actualizada.