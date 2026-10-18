Bournemouth vs. Sunderland: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 7 de la Premier League

Bournemouth recibe a Sunderland este domingo 18 de octubre desde las 10:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Vitality Stadium. Las últimas posiciones de la tabla están cada vez más pobladas y este cruce promete ser una pelea directa por salir de ahí. Ninguno de los dos llega con resultados que inviten al optimismo.
Son apenas seis fechas de Premier League, pero la diferencia entre meterse en problemas serios o enderezar el rumbo puede pasar por este partido. El que pierda se aleja todavía más del resto.
La actualidad de ambos equipos
El Bournemouth llega golpeado después de la goleada que le hicieron el Chelsea, 5-1 como visitante, y antes había caído también de local ante Liverpool. El empate con Brentford quedó como el único punto de consuelo en sus últimos tres compromisos. Está 19° con apenas 3 unidades en 6 presentaciones, una cosecha que lo obliga a reaccionar ya mismo en su propia cancha.
Sunderland no la pasa mejor: viene de perder de local contra Brighton y antes había sufrido una caída abultada frente al Manchester City por 5-3. Tampoco pudo con Arsenal en su cancha semanas atrás. Con 4 puntos en 6 fechas, ocupa el 18° lugar y necesita un resultado como visitante que le cambie el envión anímico.
El historial entre Bournemouth y Sunderland
El historial entre ambos está parejo: de seis enfrentamientos, dos ganó cada uno y hubo dos empates. En goles también hay equilibrio, con 8 para el Bournemouth contra 7 del Sunderland. El antecedente más reciente fue un empate 1-1 jugado en el Vitality Stadium a comienzos de 2026, mientras que en el encuentro anterior se había impuesto el Sunderland por 3-2.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/02/2026
|Bournemouth vs. Sunderland
|1-1
|Premier League
|29/11/2025
|Sunderland vs. Bournemouth
|3-2
|Premier League
|29/04/2017
|Sunderland vs. Bournemouth
|0-1
|Premier League
|05/11/2016
|Bournemouth vs. Sunderland
|1-2
|Premier League
|23/01/2016
|Sunderland vs. Bournemouth
|1-1
|Premier League
|19/09/2015
|Bournemouth vs. Sunderland
|2-0
|Premier League
Horario del partido
- Argentina: 10:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium
- Perú: Disney+ Premium
- Ecuador: Disney+ Premium, Tubi
- Colombia: Disney+ Premium
- Venezuela: Disney+ Premium
- México: Tubi, FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- Centroamérica: Tubi
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 10:00 hs
- Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 10:00 hs
- Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 12:30 hs
- Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Bournemouth y Sunderland se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Bournemouth suma 3 puntos en el torneo.
- Sunderland suma 4 puntos en el torneo.