Bournemouth vs. Sunderland: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 7 de la Premier League

Bournemouth y Sunderland se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el Vitality Stadium, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Bournemouth recibe a Sunderland este domingo 18 de octubre desde las 10:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Vitality Stadium. Las últimas posiciones de la tabla están cada vez más pobladas y este cruce promete ser una pelea directa por salir de ahí. Ninguno de los dos llega con resultados que inviten al optimismo.

Son apenas seis fechas de Premier League, pero la diferencia entre meterse en problemas serios o enderezar el rumbo puede pasar por este partido. El que pierda se aleja todavía más del resto.

La actualidad de ambos equipos

El Bournemouth llega golpeado después de la goleada que le hicieron el Chelsea, 5-1 como visitante, y antes había caído también de local ante Liverpool. El empate con Brentford quedó como el único punto de consuelo en sus últimos tres compromisos. Está 19° con apenas 3 unidades en 6 presentaciones, una cosecha que lo obliga a reaccionar ya mismo en su propia cancha.

Sunderland no la pasa mejor: viene de perder de local contra Brighton y antes había sufrido una caída abultada frente al Manchester City por 5-3. Tampoco pudo con Arsenal en su cancha semanas atrás. Con 4 puntos en 6 fechas, ocupa el 18° lugar y necesita un resultado como visitante que le cambie el envión anímico.

El historial entre Bournemouth y Sunderland

El historial entre ambos está parejo: de seis enfrentamientos, dos ganó cada uno y hubo dos empates. En goles también hay equilibrio, con 8 para el Bournemouth contra 7 del Sunderland. El antecedente más reciente fue un empate 1-1 jugado en el Vitality Stadium a comienzos de 2026, mientras que en el encuentro anterior se había impuesto el Sunderland por 3-2.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/02/2026 Bournemouth vs. Sunderland 1-1 Premier League 29/11/2025 Sunderland vs. Bournemouth 3-2 Premier League 29/04/2017 Sunderland vs. Bournemouth 0-1 Premier League 05/11/2016 Bournemouth vs. Sunderland 1-2 Premier League 23/01/2016 Sunderland vs. Bournemouth 1-1 Premier League 19/09/2015 Bournemouth vs. Sunderland 2-0 Premier League

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Horario del partido

Argentina: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 10:00 hs

Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 10:00 hs

Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 12:30 hs

Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 16:00 hs

En síntesis