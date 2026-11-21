Newcastle y Arsenal se enfrentan este sábado 21 de noviembre, en el St. James Park, por la jornada 11 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Newcastle recibe a Arsenal este sábado 21 de noviembre desde las 14:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el St. James Park. El puntero visita una plaza siempre complicada y con margen de error cero si quiere seguir estirando la ventaja en la tabla. El Arsenal llega como la gran máquina de la temporada y Newcastle necesita un golpe de autoridad para no perderle pisada a la parte alta.

Son diez puntos de distancia en la tabla y un partido que puede marcar si la pelea por el título ya tiene un solo protagonista o si todavía queda margen para la sorpresa.

La actualidad de ambos equipos

Newcastle no logra despegar: viene de un empate como visitante ante Fulham después de caer de local frente a Everton, y aunque mostró que puede ganar afuera (el 2-0 sobre Crystal Palace lo confirma), la irregularidad lo tiene en la mitad de la tabla con apenas 12 puntos en diez fechas.

El Arsenal, en cambio, no pierde hace rato y llega como líder indiscutido con 27 unidades. Ganó sus últimos tres compromisos, incluido un triunfo ajustado como visitante ante Liverpool, y esa capacidad de sacar resultados también lejos de su cancha es justamente lo que más preocupa a cualquier rival que lo reciba.

El historial entre Newcastle y Arsenal

El historial entre ambos tiene al Arsenal como el más ganador de la serie, con 80 triunfos contra 64 de Newcastle en 179 enfrentamientos, y una diferencia de goles que también lo favorece. Sin embargo, los duelos recientes muestran que no hay nada regalado: de los últimos diez cruces, Newcastle se quedó con cuatro y hasta llegó a sostener una racha corta de triunfos consecutivos en algún tramo.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/04/2026 Arsenal vs. Newcastle 1-0 Premier League 28/09/2025 Newcastle vs. Arsenal 1-2 Premier League 27/07/2025 Arsenal vs. Newcastle 3-2 Club Friendlies 18/05/2025 Arsenal vs. Newcastle 1-0 Premier League 05/02/2025 Newcastle vs. Arsenal 2-0 League Cup 07/01/2025 Arsenal vs. Newcastle 0-2 League Cup 02/11/2024 Newcastle vs. Arsenal 1-0 Premier League 24/02/2024 Arsenal vs. Newcastle 4-1 Premier League 04/11/2023 Newcastle vs. Arsenal 1-0 Premier League 07/05/2023 Newcastle vs. Arsenal 0-2 Premier League

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Horario del partido

Argentina: 14:30 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Max

Max Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC

Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC Centroamérica: Max

Max España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Man City vs. Fulham — sábado 21 de noviembre, 09:30 hs

Tottenham vs. Ipswich Town — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs

Coventry vs. Crystal Palace — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs

Chelsea vs. Leeds — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs

Bournemouth vs. Nottingham Forest — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs

Aston Villa vs. Sunderland — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs

Hull vs. Brighton — domingo 22 de noviembre, 11:00 hs

Liverpool vs. Manchester United — domingo 22 de noviembre, 13:30 hs

Brentford vs. Everton — lunes 23 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis