Newcastle recibe a Arsenal este sábado 21 de noviembre desde las 14:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el St. James Park. El puntero visita una plaza siempre complicada y con margen de error cero si quiere seguir estirando la ventaja en la tabla. El Arsenal llega como la gran máquina de la temporada y Newcastle necesita un golpe de autoridad para no perderle pisada a la parte alta.
Son diez puntos de distancia en la tabla y un partido que puede marcar si la pelea por el título ya tiene un solo protagonista o si todavía queda margen para la sorpresa.
La actualidad de ambos equipos
Newcastle no logra despegar: viene de un empate como visitante ante Fulham después de caer de local frente a Everton, y aunque mostró que puede ganar afuera (el 2-0 sobre Crystal Palace lo confirma), la irregularidad lo tiene en la mitad de la tabla con apenas 12 puntos en diez fechas.
El Arsenal, en cambio, no pierde hace rato y llega como líder indiscutido con 27 unidades. Ganó sus últimos tres compromisos, incluido un triunfo ajustado como visitante ante Liverpool, y esa capacidad de sacar resultados también lejos de su cancha es justamente lo que más preocupa a cualquier rival que lo reciba.
El historial entre Newcastle y Arsenal
El historial entre ambos tiene al Arsenal como el más ganador de la serie, con 80 triunfos contra 64 de Newcastle en 179 enfrentamientos, y una diferencia de goles que también lo favorece. Sin embargo, los duelos recientes muestran que no hay nada regalado: de los últimos diez cruces, Newcastle se quedó con cuatro y hasta llegó a sostener una racha corta de triunfos consecutivos en algún tramo.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/04/2026
|Arsenal vs. Newcastle
|1-0
|Premier League
|28/09/2025
|Newcastle vs. Arsenal
|1-2
|Premier League
|27/07/2025
|Arsenal vs. Newcastle
|3-2
|Club Friendlies
|18/05/2025
|Arsenal vs. Newcastle
|1-0
|Premier League
|05/02/2025
|Newcastle vs. Arsenal
|2-0
|League Cup
|07/01/2025
|Arsenal vs. Newcastle
|0-2
|League Cup
|02/11/2024
|Newcastle vs. Arsenal
|1-0
|Premier League
|24/02/2024
|Arsenal vs. Newcastle
|4-1
|Premier League
|04/11/2023
|Newcastle vs. Arsenal
|1-0
|Premier League
|07/05/2023
|Newcastle vs. Arsenal
|0-2
|Premier League
Horario del partido
- Argentina: 14:30 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Max
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC
- Centroamérica: Max
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Man City vs. Fulham — sábado 21 de noviembre, 09:30 hs
- Tottenham vs. Ipswich Town — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs
- Coventry vs. Crystal Palace — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs
- Chelsea vs. Leeds — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs
- Bournemouth vs. Nottingham Forest — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs
- Aston Villa vs. Sunderland — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs
- Hull vs. Brighton — domingo 22 de noviembre, 11:00 hs
- Liverpool vs. Manchester United — domingo 22 de noviembre, 13:30 hs
- Brentford vs. Everton — lunes 23 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Newcastle y Arsenal se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Newcastle suma 12 puntos en el torneo.
- Arsenal suma 27 puntos tras vencer a Hull, Liverpool y Everton.