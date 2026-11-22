Hull y Brighton se enfrentan este domingo 22 de noviembre, en el MKM Stadium, por la jornada 11 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Hull recibe a Brighton este domingo 22 de noviembre desde las 11:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el MKM Stadium.

Brighton llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Hull tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Hull viene de perder 0-1 como visitante ante Arsenal. El equipo ocupa el puesto 14 con 11 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Ipswich Town.

Brighton ganó 2-0 como local ante Brentford en la fecha anterior. Brighton está 2° en la tabla con 22 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Man City.

El historial entre Hull y Brighton

Hull y Brighton se enfrentaron 27 veces en los últimos años: 6 triunfos de Hull, 11 de Brighton y 10 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 16/02/2016 Hull vs. Brighton 0-0 Championship 09/01/2016 Hull vs. Brighton 1-0 FA Cup 12/09/2015 Brighton vs. Hull 1-0 Championship 24/02/2014 Hull vs. Brighton 2-1 FA Cup 17/02/2014 Brighton vs. Hull 1-1 FA Cup 09/02/2013 Brighton vs. Hull 1-0 Championship 18/08/2012 Hull vs. Brighton 1-0 Championship 22/02/2012 Hull vs. Brighton 0-0 Championship 15/10/2011 Brighton vs. Hull 0-0 Championship 16/12/2005 Brighton vs. Hull 2-1 Championship

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Horario del partido

Argentina: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: ESPN2, Disney+ Premium

ESPN2, Disney+ Premium Sudamérica: ESPN, Disney+ Premium

ESPN, Disney+ Premium México: FOX One, FOX+

FOX One, FOX+ Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC

Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC Costa Rica: FOX Costa Rica

FOX Costa Rica Guatemala: FOX Guatemala

FOX Guatemala Panamá: FOX Panama

FOX Panama El Salvador: FOX El Salvador

FOX El Salvador Honduras: FOX Honduras

FOX Honduras España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Liverpool vs. Manchester United — domingo 22 de noviembre, 13:30 hs

Brentford vs. Everton — lunes 23 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis