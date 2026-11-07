Arsenal vs. Hull: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 10 de la Premier League

Arsenal recibe a Hull este sábado 7 de noviembre desde las 12:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Emirates Stadium. El puntero recibe a un rival que viene mostrando una versión más sólida en defensa que en el arranque de temporada, aunque lejos todavía del nivel para complicar a un líder que no afloja.
Arsenal quiere seguir marcando el paso en la cima mientras Hull necesita sumar de visitante para no desconectarse de la mitad de la tabla.
La actualidad de ambos equipos
El Arsenal llega de ganarle a Liverpool como visitante, un resultado que confirma el gran momento del equipo: lidera la Premier League con 24 puntos en 9 fechas y no pierde hace varios partidos, encadenando triunfos ante Everton y Nottingham Forest antes de ese golpe en Anfield.
Hull, en cambio, viene de dos empates seguidos como local ante Ipswich Town y Brentford, resultados que le permitieron frenar una racha negativa pero que no alcanzan para despegarse de la mitad de la tabla. El equipo está 11° con 11 unidades y todavía busca afirmarse como visitante después de la derrota ante Fulham.
El historial entre Arsenal y Hull
El historial entre ambos es ampliamente favorable al Arsenal, que ganó 12 de los 15 enfrentamientos disputados, con apenas una victoria de Hull y dos empates. La diferencia de gol también lo dice todo: 36 tantos a favor del Arsenal contra 11 en contra.
En los últimos cruces, que datan de más de una década atrás, el dominio fue total: triunfos por goleada como el 4-0 y el 3-0, además de un 4-1 en condición de visitante. Hull nunca logró sostener la paridad por mucho tiempo en este historial.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|11/02/2017
|Arsenal vs. Hull
|2-0
|Premier League
|17/09/2016
|Hull vs. Arsenal
|1-4
|Premier League
|08/03/2016
|Hull vs. Arsenal
|0-4
|FA Cup
|20/02/2016
|Arsenal vs. Hull
|0-0
|FA Cup
|04/05/2015
|Hull vs. Arsenal
|1-3
|Premier League
|04/01/2015
|Arsenal vs. Hull
|2-0
|FA Cup
|18/10/2014
|Arsenal vs. Hull
|2-2
|Premier League
|17/05/2014
|Arsenal vs. Hull
|3-2
|FA Cup
|20/04/2014
|Hull vs. Arsenal
|0-3
|Premier League
|04/12/2013
|Arsenal vs. Hull
|2-0
|Premier League
Horario del partido
- Argentina: 12:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: Disney+ Premium, ESPN 5
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN 5
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN 5
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN 5
- México: Max
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
- Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, Max
- Guatemala: Max
- Panamá: Max
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Max
- Honduras: Telecadena 7 y 4, DTVC+, Max
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Leeds vs. Tottenham — sábado 7 de noviembre, 09:30 hs
- Fulham vs. Newcastle — sábado 7 de noviembre, 12:00 hs
- Nottingham Forest vs. Man City — sábado 7 de noviembre, 14:30 hs
- Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
- Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
- Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
- Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
- Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 13:30 hs
En síntesis
- Arsenal y Hull se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Arsenal suma 24 puntos tras vencer a Liverpool, Everton y Nottingham Forest.
- Hull suma 11 puntos en el torneo.