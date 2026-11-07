Arsenal vs. Hull: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 10 de la Premier League

Arsenal y Hull se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Emirates Stadium, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Arsenal recibe a Hull este sábado 7 de noviembre desde las 12:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Emirates Stadium. El puntero recibe a un rival que viene mostrando una versión más sólida en defensa que en el arranque de temporada, aunque lejos todavía del nivel para complicar a un líder que no afloja.

Arsenal quiere seguir marcando el paso en la cima mientras Hull necesita sumar de visitante para no desconectarse de la mitad de la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Arsenal llega de ganarle a Liverpool como visitante, un resultado que confirma el gran momento del equipo: lidera la Premier League con 24 puntos en 9 fechas y no pierde hace varios partidos, encadenando triunfos ante Everton y Nottingham Forest antes de ese golpe en Anfield.

Hull, en cambio, viene de dos empates seguidos como local ante Ipswich Town y Brentford, resultados que le permitieron frenar una racha negativa pero que no alcanzan para despegarse de la mitad de la tabla. El equipo está 11° con 11 unidades y todavía busca afirmarse como visitante después de la derrota ante Fulham.

El historial entre Arsenal y Hull

El historial entre ambos es ampliamente favorable al Arsenal, que ganó 12 de los 15 enfrentamientos disputados, con apenas una victoria de Hull y dos empates. La diferencia de gol también lo dice todo: 36 tantos a favor del Arsenal contra 11 en contra.

En los últimos cruces, que datan de más de una década atrás, el dominio fue total: triunfos por goleada como el 4-0 y el 3-0, además de un 4-1 en condición de visitante. Hull nunca logró sostener la paridad por mucho tiempo en este historial.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 11/02/2017 Arsenal vs. Hull 2-0 Premier League 17/09/2016 Hull vs. Arsenal 1-4 Premier League 08/03/2016 Hull vs. Arsenal 0-4 FA Cup 20/02/2016 Arsenal vs. Hull 0-0 FA Cup 04/05/2015 Hull vs. Arsenal 1-3 Premier League 04/01/2015 Arsenal vs. Hull 2-0 FA Cup 18/10/2014 Arsenal vs. Hull 2-2 Premier League 17/05/2014 Arsenal vs. Hull 3-2 FA Cup 20/04/2014 Hull vs. Arsenal 0-3 Premier League 04/12/2013 Arsenal vs. Hull 2-0 Premier League

Horario del partido

Argentina: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Leeds vs. Tottenham — sábado 7 de noviembre, 09:30 hs

Fulham vs. Newcastle — sábado 7 de noviembre, 12:00 hs

Nottingham Forest vs. Man City — sábado 7 de noviembre, 14:30 hs

Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 13:30 hs

En síntesis

Arsenal y Hull se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.

se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Arsenal suma 24 puntos tras vencer a Liverpool, Everton y Nottingham Forest.

suma 24 puntos tras vencer a Liverpool, Everton y Nottingham Forest. Hull suma 11 puntos en el torneo.