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Premier League

Arsenal vs. Hull: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 10 de la Premier League

Arsenal y Hull se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Emirates Stadium, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Arsenal vs. Hull, Premier League
Arsenal vs. Hull, Premier League

Arsenal recibe a Hull este sábado 7 de noviembre desde las 12:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Emirates Stadium. El puntero recibe a un rival que viene mostrando una versión más sólida en defensa que en el arranque de temporada, aunque lejos todavía del nivel para complicar a un líder que no afloja.

Arsenal quiere seguir marcando el paso en la cima mientras Hull necesita sumar de visitante para no desconectarse de la mitad de la tabla.

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La actualidad de ambos equipos

El Arsenal llega de ganarle a Liverpool como visitante, un resultado que confirma el gran momento del equipo: lidera la Premier League con 24 puntos en 9 fechas y no pierde hace varios partidos, encadenando triunfos ante Everton y Nottingham Forest antes de ese golpe en Anfield.

Hull, en cambio, viene de dos empates seguidos como local ante Ipswich Town y Brentford, resultados que le permitieron frenar una racha negativa pero que no alcanzan para despegarse de la mitad de la tabla. El equipo está 11° con 11 unidades y todavía busca afirmarse como visitante después de la derrota ante Fulham.

El historial entre Arsenal y Hull

El historial entre ambos es ampliamente favorable al Arsenal, que ganó 12 de los 15 enfrentamientos disputados, con apenas una victoria de Hull y dos empates. La diferencia de gol también lo dice todo: 36 tantos a favor del Arsenal contra 11 en contra.

En los últimos cruces, que datan de más de una década atrás, el dominio fue total: triunfos por goleada como el 4-0 y el 3-0, además de un 4-1 en condición de visitante. Hull nunca logró sostener la paridad por mucho tiempo en este historial.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
11/02/2017Arsenal vs. Hull2-0Premier League
17/09/2016Hull vs. Arsenal1-4Premier League
08/03/2016Hull vs. Arsenal0-4FA Cup
20/02/2016Arsenal vs. Hull0-0FA Cup
04/05/2015Hull vs. Arsenal1-3Premier League
04/01/2015Arsenal vs. Hull2-0FA Cup
18/10/2014Arsenal vs. Hull2-2Premier League
17/05/2014Arsenal vs. Hull3-2FA Cup
20/04/2014Hull vs. Arsenal0-3Premier League
04/12/2013Arsenal vs. Hull2-0Premier League

Horario del partido

  • Argentina: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: ESPN, Disney+ Premium
  • Chile: ESPN, Disney+ Premium
  • Perú: Disney+ Premium, ESPN 5
  • Ecuador: Disney+ Premium, ESPN 5
  • Colombia: Disney+ Premium, ESPN 5
  • Venezuela: Disney+ Premium, ESPN 5
  • México: Max
  • Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
  • Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, Max
  • Guatemala: Max
  • Panamá: Max
  • El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Max
  • Honduras: Telecadena 7 y 4, DTVC+, Max
  • España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Leeds vs. Tottenham — sábado 7 de noviembre, 09:30 hs
  • Fulham vs. Newcastle — sábado 7 de noviembre, 12:00 hs
  • Nottingham Forest vs. Man City — sábado 7 de noviembre, 14:30 hs
  • Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
  • Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
  • Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
  • Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
  • Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 13:30 hs

En síntesis

  • Arsenal y Hull se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Arsenal suma 24 puntos tras vencer a Liverpool, Everton y Nottingham Forest.
  • Hull suma 11 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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