Brentford recibe a Everton este lunes 23 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Brentford Community Stadium. Hay apenas dos puntos de diferencia en la tabla entre estos dos equipos, y ambos llegan con necesidad de reengancharse después de resultados dispares en las últimas semanas.
Son dos equipos de mitad de tabla que no quieren quedar enganchados con la pelea de abajo, así que cada punto en esta fecha 11 pesa más de lo habitual.
La actualidad de ambos equipos
El Brentford viene de un golpe duro: cayó 0-2 como visitante ante Brighton y cortó la racha positiva que había mostrado con el triunfo ante Nottingham Forest y el empate frente a Hull. De local necesita reencontrar la solidez que mostró hace dos fechas para no quedar a mitad de tabla sin reacción.
El Everton llega en mejor sintonía. Ganó sus últimos dos compromisos, primero de visitante en la cancha de Newcastle y después de local goleando 3-1 a Coventry, después de la derrota ante Arsenal. Esa racha lo tiene séptimo y con chance de meterse más arriba si sostiene el nivel.
El historial entre Brentford y Everton
El historial entre ambos es parejo, con 22 enfrentamientos y apenas dos victorias de diferencia a favor del Brentford, que ganó 9 contra 7 del Everton, con 7 empates. La diferencia de gol también es mínima, 32 contra 31.
En los cruces más recientes no hay un dominador claro: el último terminó 2-2, antes hubo un 4-2 a favor del Brentford como visitante y un empate 1-1. Everton se quedó con el 0-0 y el 1-0 en 2024, pero antes de eso el Brentford había ganado como visitante por 3-2.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|11/04/2026
|Brentford vs. Everton
|2-2
|Premier League
|04/01/2026
|Everton vs. Brentford
|2-4
|Premier League
|26/02/2025
|Brentford vs. Everton
|1-1
|Premier League
|23/11/2024
|Everton vs. Brentford
|0-0
|Premier League
|27/04/2024
|Everton vs. Brentford
|1-0
|Premier League
|23/09/2023
|Brentford vs. Everton
|1-3
|Premier League
|11/03/2023
|Everton vs. Brentford
|1-0
|Premier League
|27/08/2022
|Brentford vs. Everton
|1-1
|Premier League
|15/05/2022
|Everton vs. Brentford
|2-3
|Premier League
|05/02/2022
|Everton vs. Brentford
|4-1
|FA Cup
Horario del partido
- Argentina: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: Disney+ Premium, ESPN 5
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN 5
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN 5
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN 5, inter
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: USA Network, SiriusXM FC
- Centroamérica: Max
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
En síntesis
- Brentford y Everton se enfrentan este lunes 23 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
- Brentford suma 14 puntos en el torneo.
- Everton suma 16 puntos en el torneo.