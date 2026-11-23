Brentford y Everton se enfrentan este lunes 23 de noviembre, en el Brentford Community Stadium, por la jornada 11 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Brentford recibe a Everton este lunes 23 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Brentford Community Stadium. Hay apenas dos puntos de diferencia en la tabla entre estos dos equipos, y ambos llegan con necesidad de reengancharse después de resultados dispares en las últimas semanas.

Son dos equipos de mitad de tabla que no quieren quedar enganchados con la pelea de abajo, así que cada punto en esta fecha 11 pesa más de lo habitual.

La actualidad de ambos equipos

El Brentford viene de un golpe duro: cayó 0-2 como visitante ante Brighton y cortó la racha positiva que había mostrado con el triunfo ante Nottingham Forest y el empate frente a Hull. De local necesita reencontrar la solidez que mostró hace dos fechas para no quedar a mitad de tabla sin reacción.

El Everton llega en mejor sintonía. Ganó sus últimos dos compromisos, primero de visitante en la cancha de Newcastle y después de local goleando 3-1 a Coventry, después de la derrota ante Arsenal. Esa racha lo tiene séptimo y con chance de meterse más arriba si sostiene el nivel.

El historial entre Brentford y Everton

El historial entre ambos es parejo, con 22 enfrentamientos y apenas dos victorias de diferencia a favor del Brentford, que ganó 9 contra 7 del Everton, con 7 empates. La diferencia de gol también es mínima, 32 contra 31.

En los cruces más recientes no hay un dominador claro: el último terminó 2-2, antes hubo un 4-2 a favor del Brentford como visitante y un empate 1-1. Everton se quedó con el 0-0 y el 1-0 en 2024, pero antes de eso el Brentford había ganado como visitante por 3-2.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 11/04/2026 Brentford vs. Everton 2-2 Premier League 04/01/2026 Everton vs. Brentford 2-4 Premier League 26/02/2025 Brentford vs. Everton 1-1 Premier League 23/11/2024 Everton vs. Brentford 0-0 Premier League 27/04/2024 Everton vs. Brentford 1-0 Premier League 23/09/2023 Brentford vs. Everton 1-3 Premier League 11/03/2023 Everton vs. Brentford 1-0 Premier League 27/08/2022 Brentford vs. Everton 1-1 Premier League 15/05/2022 Everton vs. Brentford 2-3 Premier League 05/02/2022 Everton vs. Brentford 4-1 FA Cup

Horario del partido

Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

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