Everton vs. Coventry: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 10 de la Premier League

Everton recibe a Coventry este viernes 6 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Hill Dickinson Stadium.
Everton llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Coventry tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Everton ganó 1-0 como visitante ante Newcastle en la fecha anterior. Everton está 7° en la tabla con 13 puntos. Antes perdió 0-2 como visitante ante Arsenal.
En su último compromiso, Coventry ganó 3-1 como local ante Sunderland. El conjunto marcha 16° con 9 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Fulham.
El historial entre Everton y Coventry
Everton y Coventry se enfrentaron 70 veces en los últimos años: 28 triunfos de Everton, 22 de Coventry y 20 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|30/07/2024
|Coventry vs. Everton
|3-0
|Club Friendlies
|02/08/2009
|Coventry vs. Everton
|2-2
|Club Friendlies
|20/01/2001
|Coventry vs. Everton
|1-3
|Premier League
|26/12/2000
|Everton vs. Coventry
|1-2
|Premier League
|15/03/2000
|Coventry vs. Everton
|1-0
|Premier League
|02/10/1999
|Everton vs. Coventry
|1-1
|Premier League
|11/04/1999
|Everton vs. Coventry
|2-0
|Premier League
|15/11/1998
|Coventry vs. Everton
|3-0
|Premier League
|10/05/1998
|Everton vs. Coventry
|1-1
|Premier League
|25/10/1997
|Coventry vs. Everton
|0-0
|Premier League
Horario del partido
- Argentina: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
- Centroamérica: Max
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Leeds vs. Tottenham — sábado 7 de noviembre, 09:30 hs
- Fulham vs. Newcastle — sábado 7 de noviembre, 12:00 hs
- Arsenal vs. Hull — sábado 7 de noviembre, 12:00 hs
- Nottingham Forest vs. Man City — sábado 7 de noviembre, 14:30 hs
- Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
- Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
- Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
- Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
- Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 13:30 hs
En síntesis
- Everton y Coventry se enfrentan este viernes 6 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Everton suma 13 puntos en el torneo.
- Coventry suma 9 puntos en el torneo.