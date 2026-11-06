Everton vs. Coventry: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 10 de la Premier League

Everton y Coventry se enfrentan este viernes 6 de noviembre, en el Hill Dickinson Stadium, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Everton recibe a Coventry este viernes 6 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Hill Dickinson Stadium.

Everton llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Coventry tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Everton ganó 1-0 como visitante ante Newcastle en la fecha anterior. Everton está 7° en la tabla con 13 puntos. Antes perdió 0-2 como visitante ante Arsenal.

En su último compromiso, Coventry ganó 3-1 como local ante Sunderland. El conjunto marcha 16° con 9 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Fulham.

El historial entre Everton y Coventry

Everton y Coventry se enfrentaron 70 veces en los últimos años: 28 triunfos de Everton, 22 de Coventry y 20 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 30/07/2024 Coventry vs. Everton 3-0 Club Friendlies 02/08/2009 Coventry vs. Everton 2-2 Club Friendlies 20/01/2001 Coventry vs. Everton 1-3 Premier League 26/12/2000 Everton vs. Coventry 1-2 Premier League 15/03/2000 Coventry vs. Everton 1-0 Premier League 02/10/1999 Everton vs. Coventry 1-1 Premier League 11/04/1999 Everton vs. Coventry 2-0 Premier League 15/11/1998 Coventry vs. Everton 3-0 Premier League 10/05/1998 Everton vs. Coventry 1-1 Premier League 25/10/1997 Coventry vs. Everton 0-0 Premier League

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Horario del partido

Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC

Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC Centroamérica: Max

Max España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Leeds vs. Tottenham — sábado 7 de noviembre, 09:30 hs

Fulham vs. Newcastle — sábado 7 de noviembre, 12:00 hs

Arsenal vs. Hull — sábado 7 de noviembre, 12:00 hs

Nottingham Forest vs. Man City — sábado 7 de noviembre, 14:30 hs

Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 13:30 hs

En síntesis