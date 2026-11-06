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Premier League

Everton vs. Coventry: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 10 de la Premier League

Everton y Coventry se enfrentan este viernes 6 de noviembre, en el Hill Dickinson Stadium, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Everton vs. Coventry, Premier League
Everton vs. Coventry, Premier League

Everton recibe a Coventry este viernes 6 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Hill Dickinson Stadium.

Everton llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Coventry tratará de dar el golpe.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

Everton ganó 1-0 como visitante ante Newcastle en la fecha anterior. Everton está 7° en la tabla con 13 puntos. Antes perdió 0-2 como visitante ante Arsenal.

En su último compromiso, Coventry ganó 3-1 como local ante Sunderland. El conjunto marcha 16° con 9 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Fulham.

El historial entre Everton y Coventry

Everton y Coventry se enfrentaron 70 veces en los últimos años: 28 triunfos de Everton, 22 de Coventry y 20 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
30/07/2024Coventry vs. Everton3-0Club Friendlies
02/08/2009Coventry vs. Everton2-2Club Friendlies
20/01/2001Coventry vs. Everton1-3Premier League
26/12/2000Everton vs. Coventry1-2Premier League
15/03/2000Coventry vs. Everton1-0Premier League
02/10/1999Everton vs. Coventry1-1Premier League
11/04/1999Everton vs. Coventry2-0Premier League
15/11/1998Coventry vs. Everton3-0Premier League
10/05/1998Everton vs. Coventry1-1Premier League
25/10/1997Coventry vs. Everton0-0Premier League

Horario del partido

  • Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: Disney+ Premium
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • México: TNT Sports, Max
  • Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
  • Centroamérica: Max
  • España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Leeds vs. Tottenham — sábado 7 de noviembre, 09:30 hs
  • Fulham vs. Newcastle — sábado 7 de noviembre, 12:00 hs
  • Arsenal vs. Hull — sábado 7 de noviembre, 12:00 hs
  • Nottingham Forest vs. Man City — sábado 7 de noviembre, 14:30 hs
  • Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
  • Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
  • Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
  • Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
  • Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 13:30 hs

En síntesis

  • Everton y Coventry se enfrentan este viernes 6 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Everton suma 13 puntos en el torneo.
  • Coventry suma 9 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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