Alineaciones de Everton y Coventry para el duelo de la jornada 10 de la Premier League

Everton y Coventry se enfrentan este viernes 6 de noviembre en el Hill Dickinson Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Everton recibe a Coventry este viernes 6 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Hill Dickinson Stadium. Everton viene de ganarle 1-0 a Newcastle y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Coventry viene de ganarle 3-1 a Sunderland y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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