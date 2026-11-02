Dónde ver EN VIVO Newcastle vs. Everton por la jornada 9 de la Premier League: TV y streaming online

Newcastle y Everton se enfrentan este lunes 2 de noviembre, en el St. James Park, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Newcastle recibe a Everton este lunes 2 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el St. James Park. El Newcastle necesita cortar la racha negativa que arrastra en el campeonato y el St. James Park puede ser el lugar justo para hacerlo, aunque el historial reciente ante el Everton no le sonríe.

Ninguno de los dos pelea por puestos importantes todavía, pero sumar de local se vuelve urgente para no quedar más rezagado en la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Newcastle llega con el envión del triunfo 2-0 ante Crystal Palace, que cortó una seguidilla de dos derrotas consecutivas, incluida una goleada 4-1 en contra de Coventry. El equipo de Eddie Howe está 12° con 11 puntos en ocho fechas, una posición que no refleja del todo el nivel que mostró en otros tramos de la temporada, y necesita hilvanar resultados para despegarse de la zona media baja.

El Everton, en cambio, no logra encontrar continuidad. Viene de caer 2-0 ante Arsenal y antes había perdido de local contra Chelsea por el mismo marcador, con un empate 2-2 frente a Hull como único consuelo en ese tramo. Está 14° con 10 unidades, apenas un punto por debajo de su rival de turno, y la visita a St. James Park llega en un momento donde necesita reaccionar antes de que la distancia con la mitad de tabla se agrande.

El historial entre Newcastle y Everton

El historial entre ambos es parejo con ligera ventaja para el Everton, que ganó 72 de los 175 encuentros disputados por 67 del Newcastle, con 36 empates completando la cuenta. La diferencia de gol también es mínima, 264 contra 259, lo que confirma lo pareja que fue esta rivalidad a lo largo de los años.

En los enfrentamientos más recientes el Everton se impuso por 3-1 hace apenas unos días, y también ganó 1-3 en la ida de la temporada pasada. El Newcastle había respondido con una goleada 4-1 como visitante en noviembre, por lo que la tendencia reciente favorece levemente a los toffees.

Publicidad

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/10/2026 Everton vs. Newcastle 3-1 League Cup 12/08/2026 Newcastle vs. Everton 1-3 Club Friendlies 28/02/2026 Newcastle vs. Everton 2-3 Premier League 29/11/2025 Everton vs. Newcastle 1-4 Premier League 25/05/2025 Newcastle vs. Everton 0-1 Premier League 05/10/2024 Everton vs. Newcastle 0-0 Premier League 02/04/2024 Newcastle vs. Everton 1-1 Premier League 07/12/2023 Everton vs. Newcastle 3-0 Premier League 27/04/2023 Everton vs. Newcastle 1-4 Premier League 19/10/2022 Newcastle vs. Everton 1-0 Premier League

Horario del partido

Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Publicidad

Tabla de posiciones

En síntesis