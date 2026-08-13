Tras el ultimátum de Chelsea por Enzo Fernández, Manchester City se plantó ante Barcelona por Rodri

El club celeste rechazó la segunda oferta de los catalanes para llevarse al español. Mientras tanto, Maresca espera por el argentino.

El mercado de pases de Europa está al rojo vivo y tiene a Enzo Fernández como protagonista. Luego del ultimátum de Chelsea, que sabe cuándo y cuánto pretende recibir por el argentino, Manchester City rechazó otra oferta de Barcelona por Rodri, quien a su vez está decidido a marcharse.

El ciclo del Balón de Oro en Inglaterra parece estar terminado de su parte. El jugador quiere irse al club blaugrana, que ya hizo dos propuestas formales para quedarse con su ficha. Sin embargo, la directiva del conjunto celeste se puso firme y pidió todavía más dinero.

De acuerdo a lo informado por The Times, al City no le alcanza con los 45 millones de euros (que pueden subir a 65 con objetivos) ofrecidos por el Barca. Su postura es contundente: quiere entre 70 u 80 millones, algo que en Cataluña parece demasiado teniendo en cuenta que al volante solo le queda un año de contrato.

El conjunto de Manchester no quiere deshacerse de Rodri. Sin embargo, en caso de hacerlo, quiere que sea a cambio de un dinero que le permita ir a buscar a Fernández a Chelsea, que es el jugador pretendido por el flamante entrenador Enzo Maresca.

El vínculo de Rodri con Manchester City finaliza el 30 de junio de 2027 y eso significa un riesgo para todos. Para el club inglés, la chance de perder a su mejor futbolista gratis dentro de un año; para el Barcelona, no contar con el mejor centrocampista del mundo, que ya le dijo que no al Real Madrid para vestir su camiseta. El viernes deberá presentarse a entrenar tras sus vacaciones post Mundial 2026.

Enzo Fernández, al acecho

Quien espera tranquilo es Chelsea, que le dio un ultimátum a Manchester City para que haga una oferta final por Enzo Fernández. Los Blues quieren 120 millones de libras sobre la mesa antes del viernes a las 5 de la tarde. Si no sucede, el jugador se quedará en Londres.

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“He hablado con Enzo Fernández“, sentenció Xabi Alonso en primera instancia reconociendo el ida y vuelta con el futbolista. Inmediatamente después, el entrenador manifestó: “Pero como pueden entender, lo que dijimos permanecerá en privado“. En ese preciso momento fue consultado sobre si quisiera retenerlo de cara al futuro y el DT no dudó: “Si, si”.