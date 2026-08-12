El ultimátum de Chelsea a Manchester City para vender a Enzo Fernández en este mercado de pases

Enzo Fernández es uno de los mejores futbolistas del planeta y eso es evidente. En ese sentido, Manchester City posó sus ojos en él y planea hacer un intento para sumarlo como refuerzo en este mercado de pases. Sin embargo, Chelsea no titubeó y decidió ser contundente ante el interés de su rival directo para arrebatarle una pieza clave.

Enzo Fernández con la camiseta de Manchester City. (IA)

Cabe recordar que la salida de Rodri sería el desencadenante para que los Ciudadanos pisen el acelerador por el ex River. El español está cerca de transformarse en la flamante incorporación de Barcelona, por lo que quedará un lugar vacante. Por ese motivo, Enzo Maresca busca rearmar el plantel en este nuevo proceso tras el ciclo de Pep Guardiola.

Lo cierto es que, según informó Fabrizio Romano, Chelsea le exigió a Manchester City que haga una oferta antes del viernes a las 17 horas locales. En vísperas de lo que parecía que iba a ser una negociación tradicional, los Blues fueron tajante con sus contrincantes. Eso sí, solo venden a Enzo por 140 millones de euros, por lo que la propuesta debe ser de ese monto.

Enzo Fernández, mediocampista argentino de Chelsea. (Getty Images)

Desde su arribo en enero de 2023, Enzo Fernández disputó un total de 169 partidos oficiales con la camiseta de Chelsea. En ese lapso de tiempo convirtió 31 goles, repartió 30 asistencias y se convirtió en una pieza clave, donde hasta supo ser capitán. Además, a nivel colectivo conquistó 2 títulos internacionales: UEFA Conference League 2025 y Mundial de Clubes 2025.

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Un dato importante a tener en cuenta es que hizo el topo gigio contra Inglaterra. En el duelo correspondiente a la semifinal de la Copa del Mundo 2026, Enzo convirtió el empate parcial que dio inicio a la remontada y, lejos de celebrarlo con calma, festejó de cara a los hinchas. Esta maniobra generó rispidez entre los simpatizantes de Chelsea y exigen su salida.

El festejo de Enzo Fernández tras su gol en Argentina – Inglaterra por el Mundial 2026. (Getty Images)

Qué dijo Xabi Alonso de Enzo Fernández

“He hablado con Enzo Fernández“, sentenció Xabi Alonso en primera instancia reconociendo el ida y vuelta con el futbolista. Inmediatamente después, el entrenador manifestó: “Pero como pueden entender, lo que dijimos permanecerá en privado“. En ese preciso momento fue consultado sobre si quisiera retenerlo de cara al futuro y el DT no dudó: “Si, si”.