Fue capitán de Liverpool, jugó el Mundial con Inglaterra y Chelsea lo fichó para pelear el puesto con Enzo Fernández

Mucho se especuló con el futuro de Enzo Fernández después de la Copa del Mundo, y como al mercado de pases todavía le queda un mes entero, el Chelsea no tiene la certeza de que, al final del mismo, vaya a contar con el mediocampista de la Selección Argentina. A raíz de ello, ha decidido apuntar a una verdadera oportunidad de mercado.

Y es que se confirmó este miércoles que Jordan Henderson se convertirá en nuevo jugador de Chelsea, llegando gratis, tras quedar libre de Brentford. El mediocampista de 36 años fue parte del plantel de la Selección de Inglaterra, semifinalista de la última Copa del Mundo, aunque sufrió una lesión en su muñeca luego de la clasificación a cuartos de final.

Henderson será jugador de Chelsea. (Getty)

En cualquier caso, se trata de un futbolista con comprobada experiencia en Premier League y una capacidad de liderazgo como pocos. Henderson está sumamente identificado con el Liverpool, camiseta que vistió en 492 ocasiones entre 2011 y 2023 y fue el gran capitán de Jürgen Klopp en el plantel que lo ganó todo, incluyendo Champions y Premier League.

Desde entonces, tuvo breves pasos por la liga árabe, el fútbol neerlandés y temporada en el mencionado Brentford, que terminó noveno en la última Premier, justo por delante del Chelsea y a un paso de clasificar a competiciones europeas.

Henderson, leyenda en Anfield, jugará en Chelsea. (Getty)

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Qué pasará con Enzo Fernández

Enzo Fernández es uno de los capitanes de Chelsea, y una de las figuras del equipo, por lo que Xabi Alonso quiere retenerlo en su primera temporada como entrenador de los Blues. En ese contexto, el entrenador español reconoció haber tenido una charla particular con el mediocampista argentino durante el Mundial.

“He hablado con Enzo Fernández“, sentenció Xabi Alonso en primera instancia. Inmediatamente después, manifestó: “Pero como pueden entender, lo que dijimos permanecerá en privado“. En ese preciso momento fue consultado sobre si quisiera retenerlo de cara al futuro y no dudó: “Si, si”.

Todo indica que Enzo se quedará, pero por si acaso, Chelsea ya tiene un hombre que puede ponerse la camiseta y rendir desde un primer momento, en caso de necesitarlo.

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