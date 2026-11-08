Dónde ver EN VIVO Brighton vs. Brentford por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Brighton y Brentford se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el American Express Community Stadium, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Brighton recibe a Brentford este domingo 8 de noviembre desde las 11:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el American Express Community Stadium. El Brighton se instaló en zona de Champions y quiere confirmar que no es casualidad. Un triunfo más lo deja pegado a la punta de la Premier League.

Es un duelo entre vecinos de Londres que se toman en serio: el que gane se mete de lleno en la pelea por los puestos europeos, aunque las distancias en la tabla ya marcan quién llega con más presión.

La actualidad de ambos equipos

El Brighton viene de dar un golpe grande en Manchester, donde se impuso 1-0 ante el City, y llega tercero con 19 puntos en nueve fechas. En el medio tuvo una caída feroz ante el Liverpool, pero el envión de la goleada 5-0 contra Crystal Palace y el triunfo más reciente lo tienen metido en la discusión alta de la tabla.

El Brentford, séptimo con 14 unidades, también llega en levantada: ganó 2-0 en casa frente al Nottingham Forest después de rescatar un empate ante el Hull. La derrota con el Liverpool quedó atrás y el equipo muestra una base sólida, aunque todavía le falta ese resultado de peso que lo acerque a los de arriba.

El historial entre Brighton y Brentford

Son 37 antecedentes entre ambos y el Brighton lleva la delantera con 15 victorias contra 12 del Brentford, además de 10 empates. La diferencia de gol también lo favorece apenas, 44 contra 42, en una historia pareja que no da margen para relajarse.

En los cruces más recientes el Brighton ganó los últimos dos, incluido un 2-0 como visitante en febrero. Antes hubo de todo: una goleada 4-2 a favor del Brentford y dos empates seguidos que muestran lo parejo que suele ser este clásico del sur de Inglaterra.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/02/2026 Brentford vs. Brighton 0-2 Premier League 22/11/2025 Brighton vs. Brentford 2-1 Premier League 19/04/2025 Brentford vs. Brighton 4-2 Premier League 27/12/2024 Brighton vs. Brentford 0-0 Premier League 03/04/2024 Brentford vs. Brighton 0-0 Premier League 06/12/2023 Brighton vs. Brentford 2-1 Premier League 26/07/2023 Brentford vs. Brighton 0-2 Premier League Summer Series 01/04/2023 Brighton vs. Brentford 3-3 Premier League 14/10/2022 Brentford vs. Brighton 2-0 Premier League 26/07/2022 Brighton vs. Brentford 0-1 Club Friendlies

Horario del partido

Argentina: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Max

Max Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN

Fubo, Peacock, NBCSN Centroamérica: Max

Max España: DAZN

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 13:30 hs

En síntesis

Brighton y Brentford se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.

se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Brighton suma 19 puntos en el torneo.

suma 19 puntos en el torneo. Brentford suma 14 puntos en el torneo.