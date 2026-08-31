Xabi Alonso elogió a Dibu Martínez tras su debut en Chelsea: “Tiene aura”

En los últimos días, Emiliano Martínez le puso punto final a su estadía en Aston Villa y se convirtió en nuevo refuerzo de Chelsea a cambio de poco más de 8 millones de euros. Lejos de necesitar una adaptación, apenas 24 horas después de firmar su contrato por dos temporadas, ya debutó ante Brighton por la segunda fecha de la Premier League.

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Emiliano Martínez, arquero argentino de Chelsea. (Getty Images)

Su estreno podría haber sido mejor, solo si terminaba con la valla invicta. Dibu no logró mantenerla, pero los Blues sumaron de a tres en Stamford Bridge gracias a los goles de Romeo Lávia, Pedro Neto, Joao Pedro y Cole Palmer, para el 4 a 3 final en el que descontaron Yalcouyé, Pascal Gross y Joao Pedro en propia meta, aunque sin responsabilidad suya.

Lo cierto es que Xabi Alonso llenó de elogios a Martínez tras su debut absoluto. “Tiene ese carisma, ese aura para influir y generar una conexión muy positiva con el resto del equipo“, sentenció el entrenador español que acaba de comenzar una nueva experiencia luego de lo que había sido su paso por Real Madrid con un caótico final.

Emiliano Martínez y Xabi Alonso, en Chelsea. (Getty Images)

Pocos segundos más tarde, el director técnico también reconoció: “Hablamos sobre el partido, sobre nuestro equipo, y él se sintió preparado“. No conforme con esa confesión, inmediatamente después fue contundente. “Por supuesto que un arquero quiere mantener el arco en cero, pero estoy feliz con su primer impacto“, aseguró sin titubear.

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Por otro lado, enalteció su figura y su legado. “Es un ganador, tiene 34 años y experiencia“, manifestó con un tono tajante y sin dar lugar a posibles dudas. Luego, Xabi Alonso también agregó: “Lleva apenas 48 horas en el club. Ahora tendremos toda la semana para preparar el próximo partido y, día a día, vamos a sentir su presencia“.

Emiliano Martínez y Xabi Alonso, en Chelsea. (Getty Images)

Las palabras de Dibu Martínez

Tras su arribo a Chelsea, Emiliano Martínez rompió el silencio. “Estoy encantado de estar en este club de fútbol. Para mí y mi familia, venir al Chelsea fue una decisión fácil y estoy eufórico. Soy todo pasión. Doy todo en cada partido. Quiero tener éxito aquí. Vengo a un club ganador y quiero ganar título“, expresó Dibu ante el micrófono en Londres.