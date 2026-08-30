Sin Enzo, pero con el Colo Barco: Dibu Martínez debutó en Chelsea con triunfo en un partidazo ante Brighton

El marplatense se estrenó como golero de los Blues con un sobrio triunfo en Stamford Bridge por 4 a 3.

Llegó, fue presentado y a las pocas horas fue titular en su primer partido. Emiliano Martínez se estrenó como flamante refuerzo de Chelsea, luego de ser oficializado como refuerzo tras su largo periplo por Aston Villa. El Dibu tuvo apenas un entrenamiento con sus nuevos compañeros y Xabi Alonso decidió que sea parte del 11 inicial ante Brighton, por la segunda fecha de la Premier League.

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Su debut podría haber sido mejor, solo si terminaba con la valla invicta. Dibu no logró mantenerla, pero los Blues sumaron de a tres en Stamford Bridge gracias a los goles de Romeo Lávia, Pedro Neto, Joao Pedro y Cole Palmer, para el 4 a 3 final en el que descontaron Yalcouyé, Pascal Gross y Joao Pedro en propia meta.

Así y todo, la actuación del marplatense fue superlativa. No tuvo responsabilidad en ninguno de los tres goles que recibió y tapó cuatro remates que fueron a su arco, por lo que fue clave para que Chelsea se termine quedando con los tres puntos en su casa. Además, dio 15 pases precisos desde la valla, incluyendo pases largos que generaron peligro en el contragolpe.

ME PRESENTO, SOY EL DIBU MARTÍNEZ: ¡Atajadón del argentino ante Brighton en su debut con Chelsea!



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Cabe destacar que Enzo Fernández no fue ni convocado por Xabi Alonso debido a que siguen las negociaciones con Manchester City por su pase. Aaron Anselmino tampoco fue convocado por problemas físicos y quien sí se hizo presente fue Valentín Barco, quien disputó su segundo partido como Blue.

Las declaraciones de Dibu Martínez en su presentación como refuerzo de Chelsea

“Estoy encantado de estar en este club de fútbol. Para mí y mi familia, venir al Chelsea fue una decisión fácil y estoy eufórico; tengo muchas ganas de empezar”, inició el arquero sobre este nuevo paso en su carrera, en el que por primera vez jugará para un equipo del Big Six de Inglaterra.

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“Soy todo pasión. Doy todo en cada partido. Quiero tener éxito aquí. Vengo a un club ganador y quiero ganar título. Soy una persona que quiere ganar en todo lo que hace y quiero aportar eso a este club de fútbol porque es un club que gana títulos, así que creo que es una buena combinación”, agregó sobre sus deseos en el club.

Además, dejó una frase que generó expectativas en los hinchas de Chelsea, quienes lo hicieron saber en las redes sociales: “Soy pura pasión y juego con el corazón. Daré el 100% en cada partido, en cada entrenamiento para que el club, mis compañeros y la afición se sientan orgullosos”.

Conquistaron a Chelsea: los números de Dibu Martínez en Aston Villa

Dibu Martínez llegó a Aston Villa en septiembre de 2020. Desde ese entonces, logró ver acción en 240 partidos de carácter oficial, recibiendo 312 goles. Paralelamente, el arquero argentino formó parte de la conquista de la UEFA Europa League en 2026.