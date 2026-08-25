Gary Neville quiere que Dibu Martínez ataje en Chelsea: “No sé si está disponible o no, pero tiene que llegar”

El inglés, usual crítico de los futbolistas argentinos, le recomendó a Xabi Alonso que busque al golero del Aston Villa.

El mercado de pases de los futbolistas argentinos sigue dando de que hablar. Más allá de las novelas de Julián Alvarez y de Enzo Fernández, una situación que sigue sin resolverse es la de Emiliano Martínez. El arquero marplatense quiere un cambio de aires luego de seis temporadas en el Aston Villa, pero las opciones para su futuro empiezan a disminuirse.

Dibu tenía encaminado su pase a la Juventus, pero las negociaciones terminaron colapsando y hoy su futuro es incierto. Por lo pronto, en Aston Villa no tiene asegurada su titularidad debido a que ficharon recientemente al nipón Zion Suzuki. Por ende, su futuro -sea donde sea- es una incertidumbre.

En medio de este contexto, apareció el consejero menos esperado: Gary Neville. El histórico defensor inglés, que es ídolo del Manchester United, suele ser uno de los perfiles más críticos de los jugadores argentinos. Sin embargo, en esta ocasión fue elogioso hacia Dibu Martínez y hasta se animó a candidatearlo como posible refuerzo del Chelsea.

El conjunto blue, dirigido por Xabi Alonso, tiene al español Robert Sánchez como arquero titular, pero demostró no estar a la altura en sus recientes presentaciones. Esto generó que Neville, tras el partido de Chelsea ante Fulham por la Premier League, pida al argentino como arquero ideal para el equipo de Londres.

Como columnista de Sky Sports, el exdefensor soltó: “No sé si Emi Martínez está disponible o no, pero alguien como él tiene que llegar a Chelsea. Xabi Alonso quizá tenga que tomar la decisión de incorporar un arquero con experiencia, porque su objetivo es tener éxito en este club”.

En adición, Gary Neville señaló: “Si tenés un arquero que está cometiendo errores y está ansioso, eso puede tirar por tierra todo lo que intentás hacer“.

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Gary Neville recomendó a Dibu para Chelsea (Getty)

Esta semana es la última del mercado de pases de verano en Europa, por lo que el futuro de Dibu Martínez debe resolverse en los próximos días. Sea Chelsea, Tottenham u otro destino, o mismo quedarse en el Aston Villa, la decisión del arquero argentino se conocerá en breve.

Los números de Dibu Martínez en Aston Villa

Desde su llegada en 2021, el Dibu disputó un total de 256 partidos con la camiseta del Aston Villa, donde recibió 305 goles y mantuvo su valla invicta en 80 encuentros. Allí, ganó un título: la Europa League de la temporada pasada, lo que simbolizó el tercer trofeo internacional del club villano en su historia.

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El mensaje de Dibu Martínez que abrió el interrogante sobre su futuro en la Selección

El arquero aterrizó el lunes posterior a la final del Mundial 2026 en Buenos Aires acompañado por sus hijos y, luego del multitudinario recibimiento que acompañó a la Selección hasta el predio de Ezeiza, compartió una reflexión sobre la final del Mundial que rápidamente recorrió el mundo.

“Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más”, escribió junto a una serie de imágenes de la derrota frente a España.

Pero el pasaje que más repercusión generó llegó unas líneas después. “La verdad, el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”, expresó, dejando abierta la posibilidad de cerrar su ciclo en la Albiceleste.

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El mensaje concluyó con un pedido de disculpas a los hinchas y a sus compañeros. “Lo siento mucho realmente. Intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, escribió el arquero, que volvió a ser una de las grandes figuras del seleccionado durante el partido definitorio.

En síntesis