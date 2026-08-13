El desconocido registro de Thiago Almada en el River Camp en 2004

En las últimas horas se conoció una foto del campeón del mundo posando en el predio del Millonario hace más de dos décadas. La historia detrás de la imagen.

Siendo la compra más cara de la historia del fútbol argentino, Thiago Almada se prepara para iniciar su historia en River. El campeón del mundo se prepara para empezar a escribir sus páginas, aunque su primer vínculo con el Millonario llegó más de 20 años atrás.

En las últimas horas, se dio a conocer una foto del ex Atlético de Madrid posando nada más ni nada menos que en el River Camp. En el año 2004, cuando la categoría ’88 del club de Núñez representaba a la séptima división, el oriundo de Fuerte Apache estaba allí acompañando a su tío.

Es que en esa divisional jugaba Alejandro Ruíz, tío paterno del flamante refuerzo de River. Si bien no llegó a debutar profesionalmente con la banda roja, hizo allí toda su etapa de juveniles, llegando incluso a jugar en Reserva y a formar parte de algunos entrenamientos en la máxima categoría.

En la imagen publicada por el diario Olé, se lo puede ver a Almada acompañando a su tío y a otros futbolistas que luego hicieron carrera en Primera. En ese grupo aparecen Diego Buonanotte, Darío Sand, José San Román y Leandro Depetris, quiene sí pudieron seguir siendo futbolistas.

“Mi tío jugó en Reserva y por cosas de la vida no pudo llegar. Ahora me toca a mí y mi familia está muy feliz“, declaró el futbolista en su presentación en el club y agregó: “Siempre sentí algo especial por el club. Estoy cumpliendo un sueño, espero poder darle alegría a la gente”.

Almada, de chico, en el River Camp junto a su tío. (Foto: Olé)

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Cuándo debuta Almada en River

Almada debutaría frente a Argentinos Juniors. En el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura 2026 que se llevará a cabo este domingo a las 18 horas, el campeón del mundo haría su estreno absoluto con la camiseta de River. Allí, el Estadio Monumental será el recinto para que tenga sus primeros minutos oficialmente.

De hecho, a falta de la confirmación que será en la previa del partido, todo indica que ingresaría por Tomás Galván. La realidad marca que Coudet tomaría esta resolución por una cuestión táctica, ya que ocupan un lugar parecido dentro del campo de juego y, a priori, Thiago significaría una clara mejora.

Síntesis

Thiago Almada es la compra más cara en la historia del fútbol argentino.

es la compra más cara en la historia del fútbol argentino. Alejandro Ruíz , tío del refuerzo, jugó en las juveniles de River en 2004.

, tío del refuerzo, jugó en las juveniles de River en 2004. Argentinos Juniors será el rival del debut este domingo a las 18 horas.