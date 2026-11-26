El campeón del mundo con la Selección Argentina tuvo uno de sus mejores partidos desde que llegó al Millonario para darle la clasificación a su equipo.

Tras un flojo año que derrumbó los proyectos de Marcelo Gallardo y Eduardo Coudet, River Plate intenta salvar el 2026 con el interinato de Leonardo Ponzio. El plantel está enfocado en el Torneo Clausura, donde está a tres partidos de obtener el título y clasificar a la Copa Libertadores 2027.

Para eso, el Millonario dio el primer paso con la victoria ante Lanús para meterse en los cuartos de final. Thiago Almada tuvo su mejor noche con la camiseta de la Banda al aportar dos goles en solamente tres remates al arco ante el Granate.

Mientras River espera que el campeón del mundo pueda seguir volviendo a su mejor versión, AFA reconoció a Almada por su doblete al nombrarlo como el mejor jugador de los octavos de final.

De esta manera, el Guayo suma confianza de cara a lo que viene. River necesita que se reencuentre con su fútbol para pelear por este último objetivo que le queda en pie en el 2026.

Cuándo juega River los cuartos del Torneo Clausura

Tras dejar en el camino a Lanús en el Estadio Monumental, River Plate se trasladará a Córdoba para enfrentar a Instituto por un lugar en las semifinales del Torneo Clausura 2026. El encuentro será el sábado 28 de noviembre a las 22 en el Estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba.

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Así está el cuadro del Torneo Clausura 2026

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