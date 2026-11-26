El Millonario se prepara para visitar a la Gloria en búsqueda de las semifinales del certamen.

En el Estadio Presidente Perón, por los cuartos de final del Torneo Clausura, River visita a Instituto de Córdoba en búsqueda de un boleto a la semifinal del certamen y así seguir con vida en el objetivo de volver a ganar un título tras más de dos años y medio.

De cara a este encuentro, el entrenador del Millonario, Leonardo Ponzio, podría realizar hasta dos cambios obligados, debido a que seguirá de cerca las evoluciones de Lucas Beltrán y Marcos Acuña, quienes terminaron el encuentro contra Lanús con complicaciones físicas.

En el caso del lateral izquierdo, sufrió una molestia en el aductor de su pierna izquierda, por lo que será evaluado de aquí al sábado para determinar su titularidad. En caso de no estar a disposición, quien ocupará su lugar será Francisco Ortega, tal como ingresó en el duelo con el Granate.

Por parte de Beltrán, en la última presentación del equipo se retiró visiblemente rengo a causa de un traumatismo en el tobillo derecho. Es por eso que también lo seguirán de cerca, y en caso de no responder de la mejor manera, su reemplazante sería Sebastián Driussi.

Además de esto, hay una variante confirmada. Gonzalo Montiel, quien cumplió con las dos fechas de suspensión, regresará a la titularidad en lugar de Giovanni González para jugar en el lateral derecho. Su último partido fue ante Boca, donde fue expulsado por una falta a Lautaro Blanco.

La posible formación de River para enfrentar a Instituto

El Millonario saldría a la cancha con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Francisco Ortega; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán o Sebastián Driussi.

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