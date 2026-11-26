Ambos jugadores argentinos analizaron lo hecho durante toda la temporada para llegar a la final del certamen internacional, que se celebrará este sábado en Montevideo.

Este sábado, desde las 17 horas de Argentina, Estudiantes y Palmeiras definirán al gran campeón de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Centenario de Montevideo. El conjunto paulista buscará ganar su cuarto trofeo internacional, con la sangre en el ojo por la final perdida la temporada pasada ante Flamengo.

El Pincharrata, en cambio, no llegaba a una definición internacional desde 2009 y quiere ganar su quinta Copa Libertadores. Ambos equipos se medirán en 90 o 120 minutos vibrantes que darán, en su finalización, al nuevo rey de América.

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En la previa de la final, los dos jugadores argentinos de Palmeiras, que también forman parte de la Selección, hablaron del partido ante Estudiantes y dieron sus pálpitos. El primero en tomar la palabra fue José Manuel López.

El Flaco fue contundente y analizó cómo llega el Verdao a la final: “Mucha felicidad, mucha honra de estar acá. Desde el comienzo del año que estamos trabajando mucho para este momento, para conseguir los objetivos. Siempre está la ilusión y siento lo mismo que todos, porque dentro del plantel somos todos uno” aseguró.

En sintonía, Agustín Giay sentenció: “Hicimos un trabajo fuerte desde principios de año y ahora llegó el momento de la final. Este club te exige mucho, pero tenemos un equipo muy bueno, así que desde un primer momento confíamos en llegar a la final”.

El posible XI de Estudiantes vs. Palmeiras

De esta manera, el probable once de Estudiantes de La Plata contra Palmeiras podría ser: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pírez, Tomás Palacios; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos, Tiago Palacios o Joaquín Correa; Guido Carrillo.

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Posible formación de Palmeiras

Por el lado del Verdao, el XI que Abel Ferreira podría elegir para la final sería: Carlos Miguel; Agustín Giay, Alexander Barboza, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Lucas Evangelista, Marlon Freitas; Jhon Arias, Andreas Pereira; José Manuel López. De manera curiosa, ambos equipos podrían presentar formaciones espejo, con una línea de tres centrales por lado.

El cuadro de la Copa Libertadores 2026