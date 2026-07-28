AFA levantó la sanción a Coudet y podrá dirigir a River ante Gimnasia por el Torneo Clausura

El 'Chacho' solamente cumplió con una fecha de suspensión y finalmente podrá estar presente en La Plata.

A través de un boletín oficial, AFA informó que el entrenador de River, Eduardo Coudet, estará habilitado para estar presente en el partido de su equipo frente a Gimnasia de La Plata en condición de visitante por la segunda fecha del Grupo B del Torneo Clausura.

De esta manera, luego de perderse el encuentro frente a Barracas Central por la suspensión que recibió tras la final ante Belgrano en el Torneo Apertura, el DT ya está a disposición para poder dirigir al Millonario, que buscará levantarse luego de dos derrotas consecutivas entre Copa Argentina y Torneo Clausura.

“Se le da por cumplida la sanción al director técnico Eduardo Germán Coudet, del Club River Plate. Art.25 del Código Disciplinario”, dice el boletín emitido por la Asociación del Fútbol Argentino, publicado el pasado lunes 27 de julio.

En el duelo ante el Guapo, que terminó en derrota 1 a 0, quien tuvo que hacerse cargo del primer equipo fue Ariel Broggi, el ayudante de campo de Coudet que se sumó a su equipo de trabajo para este semestre, luego de sus pasos como entrenador tanto en Banfield como en Gimnasia de Mendoza.

El motivo de esta sanción que recibió Coudet fue por sus dichos al árbitro Yael Falcón Pérez debido a un penal que cobró a falta de poco más de cinco minutos para el final del partido, y que derivó en el 2 a 2 parcial. Además el reclamo fue aún más fuerte cuando culminó el encuentro.

Qué dice el Artículo 25 del Código Disciplinario de AFA

Los Órganos disciplinarios podrán optar por suspender total o parcialmente la aplicación de una medida disciplinaria. Al suspender la aplicación de la sanción, los Órganos disciplinarios someterán al sancionado a un periodo de prueba, con una duración del plazo que establezcan. Si una persona a quien se le haya suspendido una sanción cometiera una infracción de naturaleza y gravedad similares durante el periodo de prueba, los Órganos disciplinarios revocarán la suspensión, y la sanción se ejecutará sin perjuicio de que se le imponga una sanción adicional con motivo de la nueva infracción. No podrán suspenderse las medidas disciplinarias derivadas de la manipulación de partidos.

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