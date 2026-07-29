Eduardo Coudet, autocrítico tras una nueva derrota de River: “Es una de las situaciones más difíciles a nivel personal”

En conferencia de prensa, el entrenador del Millonario fue honesto sobre la actualidad del equipo y adelantó que espera por más refuerzos.

En el Estadio Juan Carmelo Zerillo, River Plate cosechó una derrota por la mínima ante Gimnasia La Plata en el marco de la Fecha 2 del Torneo Clausura 2026. Alexis Steimbach, en el primer tiempo, anotó el único gol de la noche a favor de los locales.

Con este resultado, el Millonario acumula tres caídas en la misma cantidad de presentaciones en lo que va de este semestre. Eduardo Coudet se mostró autocrítico en conferencia de prensa por lo que está viendo de su equipo en ese tramo de su ciclo.

“Es una de las situaciones más difíciles, no solo acá en River, sino también a nivel personal. Es de las veces que más me ha costado poder hacer jugar a un equipo como quiero que juegue”, comenzó el DT, que apuesta a seguir trabajando para revertir esta situación.

“Muy difícil el momento. Hay que trabajar. Tenemos que mejorar mucho, levantar mucho los niveles. Tenemos mucho la pelota, pero no estamos logrando desequilibrar y lastimar. Evidentemente, no estamos derechos tampoco. No ligamos nada en estos momentos. Hay que trabajar”, insistió Coudet.

La falta de desequilibrio, la clave del presente de River

Coudet hizo hincapié en la falta de destreza individual para mejorar el ataque de su equipo: “El desequilibrio te lo da la confianza, cuando estás en tu mejor nivel. Es contagio. No es apuntar a alguien, sino que tenemos que conseguir esa confianza en los duelos individuales”.

“Nos está faltando esa pelota filtrada, ese pase de gol que en River tenés que encontrarlo. Vas a jugar en los últimos 30 metros, es una constante. No está sucediendo. Hay que animarse a ir por más”, cerró el entrenador.

Publicidad

Cuándo es el próximo partido de River

Tras la derrota ante Gimnasia en El Bosque, River tendrá otro compromiso crucial por delante. También por el Torneo Clausura 2026, el Millonario chocará ante Rosario Central el próximo domingo 2 de agosto a las 19.15 en el Estadio Monumental.

Datos clave