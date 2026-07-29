Jugador x jugador: puntajes de los futbolistas de River vs. Gimnasia y Esgrima La Plata

La calificación de los futbolistas del Millonario en el duelo correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura.

SANTIAGO BELTRÁN (5): no tuvo grandes incidencias en la primera mitad, aunque estuvo algo impreciso con los pies. No salió en el tanto de Gimnasia, aunque no era sencillo por cómo cayó el centro.

GONZALO MONTIEL (5): poco de Cachete en el primer tiempo, lo mejor lo mostró en ataque con algunas asociaciones con Freitas, pero en defensa alternó buenas y malas. Mejoró en la segunda mitad.

LUCAS MARTÍNEZ QUARTA (6): el más sólido de la defensa en el primer tiempo. Bien ubicado, tuvo algunos cierres importantes. Gran quite a Steimbach en la primera jugada de peligro del segundo tiempo.

NICOLÁS OTAMENDI (4): picante duelo con Auzmendi. No tuvo demasiado trabajo en el primer tiempo y cuando le tocó resolver lo hizo correcto. Fue amonestado en el complemento por una dura falta sobre Miramón. Perdió con Steimbach en el gol del Lobo.

Nicolás Otamendi. (Foto: Getty).

MARCOS ACUÑA (4): poco del Huevo tanto en defensa como en ataque. Más impreciso de lo habitual, aunque con una actitud intachable. Sufrió una lesión muscular a los 13 del complemento y fue reemplazado.

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LUCAS SILVA (3): mal partido del mediocampista central que tuvo poca participación en el comienzo del partido. Fallo garrafal a los 15 minutos en una entrega peligrosa que derivó en la jugada más clara del Lobo.

MAURO ARAMBARRI (5): si bien es cierto que cometió algunas infracciones innecesarias, el mediocampista estuvo siempre bien ubicado para recibir, siempre buscó a sus compañeros y habitualmente estuvo bien. Generó peligro con un remate de afuera de área en la primera mitad. Fue reemplazado por una molestia antes del inicio del segundo tiempo.

JOAQUÍN FREITAS (7): jugó recostado por la banda derecha y no decepcionó. Es cierto que perdió algunas pelotas, pero en líneas generales fue quien más peligro generó. Tuvo la más clara de la primera mitad a los 33 minutos, pero definió al pecho de Insfrán. Buenas apariciones en el complemento, con un despliegue bárbaro. Enorme cierre ante Zalazar a los 26 del complemento.

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Joaquín Freitas. (Foto: Getty).

ÁNGEL CORREA (5): picante desde el comienzo. Jugó con libertades, siempre intentó ser vertical, remató desde afuera, se asoció con sus compañeros, fue solidario en la presión alta. Se apagó un poco en la segunda mitad, aunque tuvo alguna que otra buena acción. Salió a los 25 del complemento.

Ángel Correa ante Gimnasia. (Foto: Getty).

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TOMÁS GALVÁN (3): escasa participación del mediocampista. Poco contacto con la pelota, prácticamente nada colaborativo en defensa. Pasó totalmente inadvertido.

LUCAS BELTRÁN (4): flojo primer tiempo del delantero. Impreciso con la pelota, poco claro, aunque se destacan sus ganas. A los 33 minutos se perdió un gol debajo del arco, aunque el árbitro cobró posición adelantada previa de Freitas. Fue reemplazado a los 15 minutos del segundo tiempo.

INGRESARON:

FAUSTO VERA (4): entró a jugar el segundo tiempo en lugar de Arambarri. Bien ubicado, correcto en la marca y mejor en la distribución.

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FACUNDO GONZÁLEZ (2): ingresó por Acuña para ocupar el puesto de lateral por izquierda. Muy flojo el juvenil que en la jugada previa al gol de Gimnasia fue sobrepasado muy fácilmente por Miramón.

RAFAEL SANTOS BORRÉ (4): entró en lugar de Lucas Beltrán. Hizo más lento el ataque de River cada vez que tocó la pelota.

FACUNDO COLIDIO (4): insólito ingreso, perdió la primera pelota que tocó y le regaló una contra a Gimnasia.

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LAUTARO PEREYRA (-): pocos minutos en cancha.