Llamativo gesto de Pablo Longoria tras una nueva derrota de River

El Millonario cayó ante Gimnasia en La Plata y sumó su cuarta derrota al hilo en torneos organizados por AFA.

El comienzo del segundo semestre para River es lamentable, no solamente desde los resultados sino también desde el juego. Los de Eduardo Coudet presentan falencias en todas las líneas y los hinchas ya lo empiezan a mirar de reojo. El Chacho no es el único cuestionado, también lo están los dirigentes y Pablo Longoria, el Director Deportivo.

El español llegó a River luego de la salida de Marcelo Gallardo, pero sus primeras grandes decisiones recién llegaron una vez que terminó el semestre. Longoria fue pata fundamental para decidir achicar el plantel y separar a 15 futbolistas de un día para el otro.

El gesto de Longoria con el plantel

Pablo Longoria dijo presente en la derrota de River ante Gimnasia. En la antesala del partido se lo vio junto a Enzo Francescoli en la zona de vestuarios y también las cámaras lo captaron en la misma zona, pero ya con el resultado adverso en contra. El español se quedó allí para saludar uno por uno a los jugadores del Millonario que salían con la decepción propia de acumular una nueva derrota.

👀 Pablo Longoria y Enzo Francescoli ya están en La Plata para el encuentro de #River ante Gimnasia en el Bosque. pic.twitter.com/EorkgiUp7V — Pasión Monumental (@pmonumental) July 29, 2026

Los apartados, un punto de inflexión

Está claro que al plantel de River no le cayó nada bien que la dirigencia -a instancias de Pablo Longoria- haya cortado a tantos futbolistas, especialmente por las formas. La decisión se tomó para achicar la masa salarial, pero la gran mayoría de los apartados todavía no encontraron club y siguen percibiendo su salario.

Longoria, en el ojo de la tormenta

El hincha de River ni siquiera le conoce la voz a Pablo Longoria, pero lo que está claro es que hay un descontento general por el momento. Los fanáticos se manifiestan mayoritariamente en las redes sociales en contra del español, no solamente por las formas en las que se apartó a los futbolistas que hoy en día se entrenan en Cantilo, sino también porque las búsquedas del mercado de pases no fueron las deseadas.