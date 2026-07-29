Integró el TOP 3 de los DT mejor pago del Mundial 2026 y ahora Mauricio Pochettino renovará su contrato en Estados Unidos

El rosarino de 54 años tendrá una mejora salarial en base a lo que percibió por dirigir a Estados Unidos en el último Mundial.

Sin duda alguna, Mauricio Pochettino hizo historia en Estados Unidos. En lo que fue la cita mundialista que tuvo al país norteamericano como uno de los tres anfitriones, The Stars and Stripes alcanzaron los octavos de final y quedaron eliminados a manos de Bélgica. Pero el fútbol que desplegaron fue de alto vuelo.

El crecimiento que tuvo Estados Unidos como equipo futbolístico, donde se paró de igual a igual con las grandes potencias, generó una enorme impresión, tanto en los fanáticos, como así también en las autoridades de la United States Soccer Federation. Y ahora, al tercer mejor pago entrenador de toda la cita mundialista, le renovarán el contrato.

Afianzar el proyecto deportivo es la premisa que tienen en Norteamérica, por lo que el rosarino prolongará su vínculo hasta el Mundial de 2030. Si bien restan pulir algunos pequeños detalles, está todo dado para que el argentino de 54 años siga al frente.

Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos.

Los 15 entrenadores mejor pagados del Mundial 2026

Carlo Ancelotti (Brasil) – 10 millones de euros Julian Nagelsmann (Alemania) – 7 millones de euros Mauricio Pochettino (Estados Unidos) – 6 millones de euros Thomas Tuchel (Inglaterra) – 5,8 millones de euros Roberto Martínez (Portugal) – 4 millones de euros Fabio Cannavaro (Uzbekistán) – 4 millones de euros Didier Deschamps (Francia) – 3,8 millones de euros Ronald Koeman (Países Bajos) – 3 millones de euros Marcelo Bielsa (Uruguay) – 3 millones de euros Javier Aguirre (México) – 2,5 millones de euros Gustavo Alfaro (Paraguay) – 2,5 millones de euros Jesse Marsch (Canadá) – 2,5 millones de euros Julen Lopetegui (Catar) – 2,4 millones de euros Lionel Scaloni (Argentina) – 2,3 millones de euros Luis de la Fuente (España) – 2 millones de euros

Mauricio Pochettino encabeza el gran sueño americano

El saldo competitivo del certamen entusiasmó a los dirigentes a pesar de la eliminación sufrida ante Bélgica en la instancia de octavos de final. Durante el desarrollo del torneo, el entrenador logró imprimir la identidad de juego pretendida a un plantel repleto de figuras de jerarquía internacional. Nombres como Christian Pulisic, Folarin Balogun y Weston McKennie respondieron con creces al estilo colectivo propuesto.

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De cara al nuevo período, el objetivo principal del proyecto residirá en consolidar el dominio absoluto en la Concacaf frente a México en el clásico regional. La regularidad en el ámbito local se presenta como la plataforma necesaria para sostener las aspiraciones del grupo en el plano internacional.

Más allá del ámbito continental, el gran sueño de la federación pasa por dar un salto definitivo en la Copa América ante los seleccionados más importantes del planeta. El plantel norteamericano buscará competir de igual a igual frente a los gigantes del hemisferio sur en los próximos compromisos internacionales. Con la renovación de Pochettino al caer, Estados Unidos garantiza la estabilidad táctica requerida para transformar el potencial de sus jóvenes estrellas en títulos oficiales.

DATOS CLAVES

Mauricio Pochettino renovará su contrato con Estados Unidos hasta el Mundial 2030 .

renovará su contrato con hasta el . Estados Unidos llegó a octavos de final del Mundial 2026 y cayó ante Bélgica .

llegó a octavos de final del Mundial 2026 y cayó ante . El entrenador argentino de 54 años fue el tercer mejor pago del certamen.