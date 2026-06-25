Ángel Correa no se presentó a la pretemporada en Tigres y hace fuerza para llegar a River

Con el plantel entrenando en Alicante con la parte más importante de la pretemporada, la dirigencia de River y el entrenador Eduardo Coudet continúan trabajando en el mercado de pases en búsqueda de darle un salto de calidad al equipo de cara a la segunda parte del año futbolístico.

En este sentido, uno de los principales apuntados para reforzar al equipo es Ángel Correa. Con el delantero de Tigres ya llegaron a un acuerdo desde lo contractual, por lo que ahora solamente falta que el elenco mexicano acepte la oferta económica por parte del Millonario.

Debido a que los Auriazules no se mostraron flexibles en desprenderse de una de sus figuras y rechazaron las propuestas por parte del elenco argentino, Correa tomó una importante decisión para acelerar las negociaciones y así poder sumarse al plantel de Coudet.

Es que, el argentino no se presentó al primer día de la pretemporada de Tigres con el objetivo de hacer fuerza y que así el club acepte la oferta de River. De hecho, el futbolista está en su país natal a la espera de poder viajar a España para sumarse a la pretemporada del Millonario.

Así las cosas, los próximos días serán claves para determinar el futuro de Correa. Cabe destacar que es de público conocimiento que la entidad mexicana pretende una suma cercana a los 15 millones de dólares para dejar ir al jugador, aunque la idea de River no es desembolsar tanto dinero.

Los números de Ángel Correa en Tigres

Ángel Correa llegó a Tigres UANL a mediados de 2025. Desde ese entonces, ha visto acción en el marco de 54 partidos de carácter oficial, acumulando 23 goles y 13 asistencias.

Publicidad

El actual contrato de Correa en Tigres

En el presente, Ángel Correa cuenta con un contrato vigente con Tigres hasta el 30 de junio de 2030. Es decir, por nada más ni nada menos que cuatro temporadas más.

Datos claves