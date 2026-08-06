La postura de Atlético de Madrid ante el interés de Barcelona por Julián Alvarez

El entorno del futbolista ya está al tanto de la decisión del Colchonero y se complicó su llegada al Blaugrana.

Luego de jugar el Mundial con la Selección Argentina, Julián Alvarez continúa de vacaciones a la espera de reincorporarse a los entrenamientos de Atlético de Madrid y terminar de definir su futuro, ya que tiene el deseo de cambiar de aires en este mercado de pases.

“Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Trato de ser una persona honesta y hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia, quiero cumplir mi sueño”, fueron las palabras del argentino durante la Copa del Mundo para pedir una salida.

En este sentido, Barcelona es el principal interesado en el futbolista de 26 años y si bien realizó una oferta formal de 100 millones de euros por su pase, la postura de Atlético de Madrid es la misma, por lo que no será fácil que se de la transferencia en este mercado de pases.

Es que, según pudo saber Bolavip, desde el entorno de la ‘Araña’ afirman que el Blaugrana ya hicieron todo lo que estaba a su alcance para fichar al argentino, pero la decisión del Colchonero es irrevocable en solo aceptar su salida a cambio de la cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

De esta manera, todo parece indicar que Alvarez continuará su carrera en el elenco madrileño por lo menos durante una temporada más. El próximo 10 de agosto deberá presentarse para iniciar la pretemporada junto al resto de los futbolistas licenciados.

Arsenal y Real Madrid también ofrecieron por Julián

El Merengue fue el primero en ofertar por el argentino. Previo a la Copa del Mundo, emitió un comunicado oficial en el que afirmó que quisieron pagar 150 millones de euros por su ficha, pero la respuesta del Atlético fue negativa y pidieron el dinero de su cláusula de rescisión.

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Arsenal, por su parte, elaboró un plan para contratar a la ‘Araña’, al ofrecer una importante cifra de dinero, cuyo monto no se oficializó, más el pase de Viktor Gyokeres, quien llegó al club hace una temporada a cambio de 65 millones de euros.

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