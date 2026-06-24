El chileno se marchará luego de siete temporadas en el Millonario. Será dirigido por el Tata Martino en la MLS.

El plantel de River sufrirá una depuración completa este mercado de pases. Luego de que el club informara en los últimos días que 11 futbolistas no serán tenidos en cuenta por Chacho Coudet, este miércoles se confirmará la primera salida oficial, ya que Paulo Díaz se irá como agente libre, rescindiendo su contrato vigente con el Millonario.

Al chileno le quedaban 18 meses de contrato con River, pero se tomó la decisión de mutuo acuerdo la rescisión del vínculo que se realizará en el correr de las próximas horas.

El acuerdo se produjo, en parte, porque Paulo Díaz acordó su nuevo destino a largo plazo: el defensor de 31 años será nuevo jugador de Atlanta United de la MLS. El club estadounidense, dirigido por el Tata Martino, tendrá al jugador de River en sus filas desde este mercado de pases, y firmará un vínculo por varias temporadas.

Paulo Díaz se va de River (Getty)

De esta manera, la salida de Paulo Díaz será la primera baja formal del equipo de Coudet en este mercado de pases. En cuanto a altas, el Chacho ya cuenta con Nicolás Otamendi para dicha posición y a Mauro Arambarri como volante.

Paulo Díaz, entre los prescindibles de River

A través de un comunicado que la institución situada en el barrio porteño de Núñez publicó en su sitio oficial, aseguró que “los futbolistas Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo no integrarán la delegación” y debieron presentarse el lunes 22 de junio para entrenar en River Camp, lejos del resto del plantel, que se encuentra en Alicante realizando la pretemporada.

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Por otra parte, en el Millonario aseguraron que “Ian Subiabre y Santiago Lencina, con negociaciones en curso para incorporarse a otras instituciones, tampoco viajarán a la pretemporada”. Eso sí, no hicieron mención alguna de los casos de Kendry Páez y Matías Viña, quienes se encuentran disputando la Copa del Mundo con los seleccionados de Ecuador y Uruguay, respectivamente, y que rescindirían sus préstamos.

Los que tampoco dirán presente en Europa son Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda, que también se encuentran en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá representando a Colombia y Paraguay, respectivamente, y una vez que culminen con la participación, deberán reincorporarse a los entrenamientos junto a los jugadores mencionados.

Los 4 jugadores que River declaró negociables

En el final del comunicado, River notificó que “declaró negociables a cuatro futbolistas que integrarán la delegación que viajará a Alicante, decisión que ya fue comunicada a sus respectivos agentes”. Por el momento, no se conocen los nombres, pero BOLAVIP pudo confirmar que Franco Armani y Juanfer Quintero tendrán “trato de ídolos” y que no forman parte de esta nómina.

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Paulo Díaz y sus números en River

Desde su llegada a River en julio de 2019, Paulo Díaz ha logrado acumular 13 anotaciones y 3 asistencias al cabo de 222 partidos de carácter oficial. Además, formó parte de la conquista de 7 títulos, todos de índole doméstico.