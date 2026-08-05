Francisco Ortega habló por primera vez como jugador de River y se puso a disposición de Coudet: “Estoy para jugar”

Previo a realizarse los estudios médicos, el lateral habló con los medios sobre su llegada al club.

River cerró a su octavo refuerzo. El lateral izquierdo Francisco Ortega llegó al país y se hizo los estudios médicos correspondientes para luego firmar su contrato con el club, que le pagó 5 millones de dólares a Olympiacos de Grecia para comprar la totalidad de su pase.

Previo al ingreso a la Clínica Rossi para realizar estos chequeos, el surgido de las divisiones inferiores de Vélez habló con los medios presentes en el lugar, y allí no solo se mostró contento por este nuevo paso en su carrera, sino que también afirmó que está disponible para jugar el próximo sábado ante Tigre.

“Estoy muy contento, feliz y ansioso”, fueron las primeras palabras de Ortega, quien firmará su contrato para convertirse en nuevo jugador de River y así estar a disposición de Coudet para reemplazar a Marcos Acuña, quien se encuentra desgarrado y será baja para, por lo menos, los próximos tres compromisos.

“Hablé un poco con el Chacho, vamos a terminar de hablar cuando esté en el predio. Voy a dar lo mejor posible para tratar de aportar al grupo lo que pueda. Voy a dejar todo”, agregó el futbolista respecto a su primer diálogo con el entrenador del Millonario.

Y cerró, afirmando que podría debutar ante Tigre el próximo sábado en caso de que Coudet así lo decida: “Ya estoy disponible para jugar, así que vamos a terminar los estudios y que se terminen de resolver las cosas”.

🚨 #AHORA – ¡LLEGÓ ORTEGA! El lateral izquierdo ya está en la clínica para hacerse la revisión médica y, sobre su llegada a River, dijo: "MUY CONTENTO, MUY FELIZ. YO YA ESTOY DISPONIBLE PARA JUGAR".



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Los números de Francisco Ortega en Olympiacos

Desde su llegada al club griego a mediados de 2023, el lateral izquierdo disputó un total de 107 partidos, en los que convirtió un gol y aportó 8 asistencias. Además recibió 12 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 8524 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, ganó un título internacional y tres nacionales.

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