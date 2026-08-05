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Francisco Ortega habló por primera vez como jugador de River y se puso a disposición de Coudet: “Estoy para jugar”

Previo a realizarse los estudios médicos, el lateral habló con los medios sobre su llegada al club.

Francisco Ortega, defensor argentino.
© Getty ImagesFrancisco Ortega, defensor argentino.

River cerró a su octavo refuerzo. El lateral izquierdo Francisco Ortega llegó al país y se hizo los estudios médicos correspondientes para luego firmar su contrato con el club, que le pagó 5 millones de dólares a Olympiacos de Grecia para comprar la totalidad de su pase.

Previo al ingreso a la Clínica Rossi para realizar estos chequeos, el surgido de las divisiones inferiores de Vélez habló con los medios presentes en el lugar, y allí no solo se mostró contento por este nuevo paso en su carrera, sino que también afirmó que está disponible para jugar el próximo sábado ante Tigre.

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“Estoy muy contento, feliz y ansioso”, fueron las primeras palabras de Ortega, quien firmará su contrato para convertirse en nuevo jugador de River y así estar a disposición de Coudet para reemplazar a Marcos Acuña, quien se encuentra desgarrado y será baja para, por lo menos, los próximos tres compromisos.

Hablé un poco con el Chacho, vamos a terminar de hablar cuando esté en el predio. Voy a dar lo mejor posible para tratar de aportar al grupo lo que pueda. Voy a dejar todo”, agregó el futbolista respecto a su primer diálogo con el entrenador del Millonario.

Y cerró, afirmando que podría debutar ante Tigre el próximo sábado en caso de que Coudet así lo decida: “Ya estoy disponible para jugar, así que vamos a terminar los estudios y que se terminen de resolver las cosas”.

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Desde su llegada al club griego a mediados de 2023, el lateral izquierdo disputó un total de 107 partidos, en los que convirtió un gol y aportó 8 asistencias. Además recibió 12 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 8524 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, ganó un título internacional y tres nacionales.

Datos claves

  • Francisco Ortega llegó como octavo refuerzo de River tras abonar 5 millones.
  • Marcos Acuña estará lesionado al menos tres partidos por un desgarro muscular.
  • El debut de Ortega podría producirse el próximo sábado en el partido contra Tigre.
Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
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