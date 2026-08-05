De Cantilo a Europa: Matías Viña, el próximo relegado de River que puede irse en este mercado de pases

La subtrama de los futbolistas de River que entrenan apartados en el predio de Cantilo continúa y, tras la salida de Maximiliano Salas a préstamo a Independiente Rivadavia, ahora parece ser el turno de Matías Viña. El lateral uruguayo, que llegó a principios de año al Millonario, está en conversaciones para regresar al fútbol europeo.

El marcador de punta es uno de los marginados por el club luego del parate por el Mundial 2026, en donde él representó a la Celeste. Con seis meses de cesión por delante, el defensor quiere acelerar su partida, pese a que Flamengo estuvo lejos de repescarlo en este mercado.

Según pudo saber Bolavip, hay un interés de parte de Getafe y del Olimpiacos por Viña. Tanto el club de España como el de Grecia podrían intentar sumarlo a préstamo, en una negociación donde River tendrá poco que hacer, ya que su ficha pertenece al Mengao.

La intención del uruguayo es que un club busque incorporarlo cedido, lo que haría que Flamengo corte su préstamo en Núñez para enviarlo al nuevo destino. Sea cual sea el desenlace, la operación se haría con una opción de compra que le sirva a los brasileños.

Cabe recordar que el jugador ya sabe lo que es jugar en el Viejo Continente, debido a que tuvo etapas en Inglaterra e Italia. En diferentes momentos, vistió las camisetas de Bournemouth, Sassuolo y Roma.

Los números de Viña en River

Viña apenas alcanzó a disputar 14 partidos oficiales con la camiseta de River, siendo el segundo club que menos representó en su carrera, solo por delante de Bournemoth. En sus 887 minutos con la banda roja, no logró aportar goles ni asistencias.

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El mejor recuerdo de su paso será el día del encuentro ante Carabobo como visitante en la Copa Sudamericana, donde se puso los guantes para ir al arco luego de la expulsión a Santiago Beltrán.

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