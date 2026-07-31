Boca se mudaría a Huracán: cuántos partidos se va de La Bombonera por el mal estado del césped

Tras la clasificación en la Copa Sudamericana, Boca ya planifica lo que serán sus próximos compromisos. En ese sentido, a raíz de lo ocurrido en la ida ante O’Higgins, abandonará La Bombonera por el mal estado del césped y es por ese motivo que los siguientes partidos serán en otro estadio. A falta de la confirmación oficial, jugaría en la cancha de Huracán.

El Tomás Adolfo Ducó, ubicado en Parque Patricios, sería el elegido para ser el escenario de los encuentros venideros del Xeneize. Según pudo saber BOLAVIP, las dirigencias estuvieron en contacto y llegaron a un acuerdo para que se transforme en realidad. De esta manera, el Palacio será la casa del conjunto de la ribera de forma momentánea.

Estadio Tomás Adolfo Ducó y La Bombonera. (IA)

Lo cierto es que, según averiguó BOLAVIP, Boca jugará en la cancha de Huracán. Mientras se ultiman detalles para comunicarlo oficialmente, el elenco azul y oro enfrentará a Estudiantes y a Vélez en el Ducó el miércoles 5 y el sábado 8 respectivamente, en los partidos correspondientes a la segunda (que fue postergado) y cuarta fecha del Torneo Clausura 2026.

A su vez, también vale resaltar que contra Recoleta también será en Parque Patricios, en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana, cotejo que se realizará el martes 11 de agosto a las 19 horas. Así las cosas, la vuelta a La Bombonera sería el 30 de agosto para medirse frente a Lanús, con el resembrado del césped ya en óptimas condiciones.

El árbitro Martín Soppi en Boca – O’Higgins en La Bombonera. (Getty Images)

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Un dato importante a tener en cuenta es que hay solo 24 cuadras de distancia entre La Bombonera y el Tomás Adolfo Ducó. La estrecha cercanía entre ambos estadios que se encuentran dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue clave para este ítem, además de la facilidad para alcanzar un acuerdo en una cuestión que ameritaba resolverse lo antes posible.

Vale recordar que la cancha de Huracán tiene capacidad para más de 48.000 espectadores y cumple con la cantidad de butacas para abonados que posee Boca. Cabe aclarar que La Bombonera cuenta con 58.000 ubicaciones, por lo que solamente hay una diferencia de 10.000 localidades. Aunque también hablaron con Lanús, todos los caminos conducen al Globo…

Estadio Tomás Adolfo Ducó, perteneciente a Huracán. (Getty Images)