Lanús vs. Independiente, EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

En La Fortaleza y por la Fecha 5 del certamen doméstico, el Granate y el Rojo se encuentran frente a frente en un duelo que promete.

Este lunes, por la continuidad de la Fecha 5 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Lanús e Independiente se encuentran frente a frente en La Fortaleza. Lo hacen ubicándose en zona de clasificación a la próxima instancia del certamen doméstico y con la misión de imponerse para acercarse a la cima.

No es un detalle menor que el Granate, ya eliminado de la Copa Sudamericana, apuesta todas sus fichas al Torneo Clausura. Los comandados estratégicamente por Mauricio Pellegrino llegan a este compromiso con 6 puntos como consecuencia de 2 victorias y 2 empates.

Por su parte, el Rojo, que transita un cambio de cuerpo técnico con la partida de Gustavo Quinteros y el arribo de Jadson Viera, también cosecha 6 unidades en lo que va del torneo local. Los de Avellaneda arrastran, al igual que sus rivales, 2 triunfos y 2 paridades.

Cómo ver Lanús vs. Independiente

El partido entre Lanús e Independiente, correspondiente a la Fecha 5 del Torneo Clausura 2026, puede visualizarse, de forma exclusiva, por la pantalla de TNT Sports.

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Las posiciones del Torneo Clausura