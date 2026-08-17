Triunfo agónico: Las Leonas vencieron 3-2 a Alemania por el Mundial de Hockey 2026

Con goles de Eugenia Trinchinetti y Agustina Gorzelany por duplicado, la Selección Argentina se impuso por la mínima.

Este lunes, Las Leonas vencieron 3-2 a Alemania por la segunda fecha de la primera ronda del Mundial de Hockey 2026. En un partido que se definió en los últimos minutos, con goles de Eugenia Trinchinetti y Agustina Gorzelany por duplicado, la Selección Argentina se impuso ante la potencia europea.

LAS LEONAS PEGARON DE ENTRADA! Euge Trinchinetti pone en ventaja a Argentina contra Alemania tras un córner corto.



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En el arranque del primer cuarto, Trinchinetti marcó el 1-0 parcial tras un córner corto para poner a la Albiceleste en ventaja. Más tarde, hubo una infracción sancionada inmediatamente pero que ameritó la revisión de la tecnología, que la validó. Allí, Gorzelany cambió penal por gol para el 2-0 y estiró la diferencia en el marcador.

GORZE NO FALLÓ: Agustina Gorzelany marcó de penal el 2-0 de Las Leonas ante Alemania en el Mundial de Hockey.



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En lo que parecía un partido controlado, en una ráfaga Alemania lo empató 2-2 y le puso picante al último tramo. Sin embargo, muy cerca del final y en un córner corto, Gorzelany convirtió el 3-2 y desató el delirio y el desahogo de todo el plantel. De esta manera, Argentina le ganó a Alemania un duelo clave en el Mundial de Hockey 2026.

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¡¡GOL DE LAS LEONAS!! Agus Gorzelany desata la locura de Argentina: 3-2 ante Alemania en el Mundial de Hockey.



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Cabe recordar que, por la primera jornada del Mundial de Hockey 2026, Argentina empató 1-1 ante Estados Unidos en el debut, por lo que ahora frente a Alemania consiguió su primera victoria en la competición más importante del deporte.

Cuándo juegan Las Leonas por el Mundial de Hockey 2026

Luego de enfrentar a Estados Unidos y a Alemania, el próximo compromiso de Las Leonas será frente a Escocia por la tercera fecha de la primera ronda. Dicho partido de la Selección Argentina de Hockey se llevará a cabo el siguiente miércoles 19 de agosto y el pitazo inicial será a partir de las 06 AM de la República Argentina.

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¿Dónde se juega el Mundial de Hockey 2026?

El Mundial de Hockey 2026 se disputa en Wavre -Bélgica- y en Amstelveen -Países Bajos-, los estadios asignados son Wagener y Justin Peeters. Un dato importante a tener en cuenta es que ambos países son linderos, tienen una gran historia en común y mucho cultura de hockey, por lo que no significó un problema ocmpartir la sede.