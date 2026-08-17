Se confirmó la lesión de Gonzalo Montiel en la previa de la visita de River a Santa Fe por la Copa Sudamericana

Cachete fue reemplazado por una molestia muscular en el comienzo del segundo tiempo ante Argentinos Juniors.

Gonzalo Montiel salió lesionado en el duelo entre River y Argentinos Juniors que se llevó a cabo este domingo por el Torneo Clausura 2026. En ese sentido, con vistas hacia el compromiso de este miércoles ante Independiente Santa Fe por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el defensor todavía está en duda.

Gonzalo Montiel, salió lesionado en River ante Argentinos Juniors. (Getty Images)

Cabe destacar que si Cachete no llega en condiciones, lo podría reemplazar Yutiel Susano, el lateral derecho que suele desempeñarse en la Reserva. Ante el Bicho, el campeón del mundo fue reemplazado con una fuerte molestia en el aductor izquierdo, aunque cuando se retiraba del Monumental lo hizo caminando con normalidad, por lo que aún no se sabe si podrá ser de la partida.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Montiel sufrió una distensión en el aductor izquierdo. Mientras se aguarda la comunicación del parte médico oficial, este medio averiguó y la lesión no es grave, por lo que no está del todo descartado para ser parte del equipo que enfrente a Independiente Santa Fe este miércoles en territorio colombiano.

Gonzalo Montiel, autor del gol de River ante Argentinos Juniors.

Un dato importante a tener en cuenta es que, en base a la información recopilada por BOLAVIP, podría descansar frente al conjunto de Bogotá y así estar en óptimas condiciones para la revancha. De hecho, existe la posibilidad de que juegue el domingo ante Vélez por la fecha 6 del campeonato, a pocos días del duelo de vuelta de la Sudamericana.

Publicidad

Si bien resta la confirmación de Eduardo Coudet, la formación inicial de River ante Independiente Santa Fe sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel o Yutiel Susano, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero; Tobías Andrada, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Thiago Almada; Ángel Correa y Rafael Santos Borré.

Eduardo Coudet, entrenador de River Plate.

Cambios en la lista y refuerzos que no pueden estar

Conmebol permite realizar cinco cambios en las listas de la Copa Sudamericana antes del inicio de los octavos de final. River incorporó nueve refuerzos y los cinco que se metieron para esta instancia fueron: Thiago Almada, Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Tobías Andrada y Rafael Santos Borré.

Publicidad

De esta manera, quedaron afuera: Lucas Beltrán, Giovanni González, Mauro Arambarri y Francisco Ortega. Ante esta situación, Eduardo Coudet no podrá contar con ellos, al menos en esta fase. Cabe destacar que, en caso de avanzar a cuartos de final, el entrenador podrá realizar tres nuevas modificaciones.