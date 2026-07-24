Con Nicolás Otamendi y Correa, los convocados de River para recibir a Barracas Central por el Torneo Clausura

Eduardo "Chacho" Coudet no se guarda nada para el debut en el Estadio Más Monumental. Quiénes se lo pierden.

Eduardo Coudet tiene todo listo para el debut en el Torneo Clausura 2026. River, finalista del campeonato pasado, confirmó la lista de convocados para recibir a Barracas Central este sábado a las 19:15 ante su gente en el Estadio Monumental, marcando el inicio de la Zona B.

La novedad más importante es la presencia de Nicolás Otamendi, quien dirá presente con apenas unos entrenamientos junto a sus compañeros tras su participación en el Mundial 2026 con la Selección Argentina. El experimentado defensor no se quiere perder el partido y, tal como sucederá con Gonzalo Montiel, el Chacho definirá si va de arranque o si empieza en el banco de suplentes.

Además, sorprende la presencia de Ángel Correa, quien fue presentado este mismo viernes como refuerzo.

Por supuesto, en la nómina también aparecen otros refuerzos como Giovanni González, Mauro Arambarri, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré. Todos se encuentran a disposición del entrenador y algunos cuentan con chances de formar parte de la alineación.

Los convocados de River

Arqueros: Santiago Beltrán y Ezequiel Centurión.

Santiago Beltrán y Ezequiel Centurión. Defensores: Giovanni González, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Ulises Giménez, Marcos Acuña y Facundo González.

Giovanni González, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Ulises Giménez, Marcos Acuña y Facundo González. Mediocampistas: Aníbal Moreno, Fausto Vera, Mauro Arambarri, Lucas Silva, Juan Cruz Meza, Tomás Galván y Lautaro Pereyra.

Aníbal Moreno, Fausto Vera, Mauro Arambarri, Lucas Silva, Juan Cruz Meza, Tomás Galván y Lautaro Pereyra. Delanteros: Joaquín Freitas, Facundo Colidio, Ángel Correa, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré.

El posible 11 de River para enfrentar a Barracas Central

Con la abundancia de variantes, el equipo del Chacho Coudet podría salir a la cancha con Santiago Beltrán; Giovanni González o Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Fausto Vera o Mauro Arambarri, Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré.

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El Millonario chocará ante Barracas Central este sábado 25 de julio a partir de las 19:15. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Monumental y se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de TNT Sports Premium.