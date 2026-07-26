Se hace fuerte de local: el historial de Riestra ante los 5 grandes en el Guillermo Laza

El Malevo recibirá a Boca y buscará seguir con la buena racha en su casa.

En el Estadio Guillermo Laza, por la primera fecha del Grupo A del Torneo Clausura, Deportivo Riestra recibe a Boca en búsqueda de una victoria que no solo le permita arrancar el certamen con el pie derecho, sino que también le de aire en la lucha por la permanencia.

Este duelo tendrá una particularidad, debido a que será la primera vez que el Malevo reciba al Xeneize en su cancha. Desde que ascendió a la Liga Profesional a fines de 2023, siempre se enfrentaron en La Bombonera, donde consiguió un empate histórico en 2024.

Jugar en su estadio es un arma clave para el equipo comandado por Guillermo Duró, que en 2025 tuvo un invicto de 27 partidos. Además, en su casa se hace fuerte ante los grandes del fútbol argentino, debido a que cuenta con un historial más que favorable desde su debut en 2024.

De los cinco grandes de la Liga Profesional, en su cancha Riestra jugó contra tres. A River lo enfrentó en dos oportunidades, con el saldo de una derrota 3 a 0 y una victoria 2 a 0. Ambas ocasiones fueron en la temporada 2024, cuando Martín Demichelis era el entrenador.

River perdió en su última visita a Riestra. (Getty).

Frente a Independiente jugó en tres ocasiones. Contra el Rojo perdió una sola vez en 2025, que le cortó la racha de 27 encuentros invicto como local, mientras que en los otros dos enfrentamientos perdió 1 a 0, tanto en 2024 como en la actual temporada.

Publicidad

Por último, allí también jugó contra San Lorenzo, con quien además está invicto en condición de local. En 2024 el Malevo se quedó con la victoria por 1 a 0, mientras que en los otros dos duelos entre ambos empataron sin goles, tanto en 2025 como 2026.

Datos claves