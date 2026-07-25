Nicolás Otamendi, tras su debut en River con derrota ante Barracas: “Entiendo el enojo de la gente”

El flamante capitán de River hizo una profunda autocrítica tras debutar ante el Guapo con una derrota por 1 a 0.

Barracas Central hizo historia y consiguió su primer triunfo en el Monumental con el 1 a 0 a favor en la fecha 1 del Clausura. River, así, comenzó el certamen con una caída y aumentando aún más la crisis futbolística que atraviesa este 2026.

Esta derrota, a su vez, simbolizó el debut de Nicolás Otamendi con la camiseta millonaria. Portando el dorsal 30 y la cinta de capitán, el futbolista de la Selección Argentina tuvo un partido regular, aunque tuvo cierta responsabilidad en el gol por un mal despeje previo al gol de Gonzalo Morales.

Una vez que concluyó el compromiso, Otamendi hizo un análisis del partido y realizó una autocrítica del rendimiento del equipo riverplatense: “Ahora soy parte de este grupo, de este equipo y obviamente que esto es nuestra responsabilidad. Tenemos que seguir trabajando y dar otra cara. Hoy en una jugada de mierda nos hicieron un gol”, comenzó.

Luego, siguió: “En líneas generales lo intentamos, lo fuimos a buscar. A veces, al querer ir a buscarlo, se fallan pases en el último tercio y eso nos pasó. Creo que tenemos que seguir trabajando. Entiendo el enojo de la gente, estamos en el mejor club de Argentina y tenemos que dar la cara, con personalidad“.

" EN UNA JUGADA DE MIERDA NOS HICIERON UN GOL"



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En la última parte del análisis, el flamante capitán de River destacó: “En el último tercio nos faltó paciencia. Ellos no nos generaron, tuvieron dos o tres situaciones nomás. Hay que seguir, no queda otra. La vuelta al fútbol argentino es dura, vengo con la ilusión y el objetivo de ganar cosas en River y voy a seguir trabajando para eso”.

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Otamendi habló de la final y de su cierre en la Selección Argentina

El defensor de River habló de la derrota ante España en la final del Mundial, con su posterior despedida de la Selección. “Es un sabor amargo por la final del Mundial porque no se consiguió el objetivo. España fue un campeón merecido, toca felicitarlo. La Selección generó en el argentino algo que a nosotros nos daba energía, como nafta. Teníamos a los argentinos ilusionados y nos llegaba todo eso. Eternamente agradecido por eso, intentamos el último paso y no se dio. Hoy seré un argenitno más que alentará por los que sigan en la Selección”, cerró.