Mientras River negocia por su regreso, Esequiel Barco fue elegido MVP en Rusia

El argentino volvió al ruedo con Spartak Moscú y fue la figura en el debut por la Premier League rusa.

Mientras River sigue en el mercado de pases y negocia por su regreso, el volante ofensivo Esequiel Barco volvió al ruedo con el Spartak Moscú de Rusia, equipo con el que fue campeón en la última temporada y ahora debutó en la primera fecha de la Premier League rusa.

En este encuentro, el mediocampista de 27 años fue clave en la victoria de Spartak por 3 a 0 frente a Rodina Moscú por 3 a 0, ya que aportó una asistencia que le permitió a su equipo abrir el marcador a los 24 minutos de la primera parte.

Por este buen rendimiento que tuvo, sumado a esta asistencia clave, el ex volante del Millonario recibió el premio al mejor jugador del partido, en un duelo en el que completó los 90 minutos y generó otra chance clara de gol para aumentar el resultado.

“Este premio que yo hoy recibo no hubiera sido posible sin la ayuda de todos ustedes. La temporada pasada hemos ganado la copa de rusia: mi primer título con este inmenso club que es Spartak. Mi alegría por este logro es muy grande, y espero que también sea la alegría de todos los aficionados de Spartak. Nuevamente les agradezco a todos su ayuda. Vamos Spartak”, posteó el volante en su cuenta de Instagram tras esta distinción.

Así las cosas, a la espera de la resolución de su futuro, Barco continuará entrenando y compitiendo con el elenco ruso, al que llegó a mediados del año pasado, y con el que tiene contrato por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2027.

Cómo están las negociaciones de River por Esequiel Barco

De momento, solo hubo charlas para conocer su situación en el club ruso. Spartak pide un monto de 7 millones de dólares por el 50% del pase, mientras que River buscará cerrarlo a cambio de 5.5 millones por ese mismo monto.

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El contexto, a priori, parece complejo. De momento, solamente se entablaron conversaciones informales entre las partes, pero es un hecho que River irá por Esequiel Barco ante la negativa confirmada de Thiago Almada. De concretarse, Barco sería el séptimo refuerzo.

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