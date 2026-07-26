Franco Colapinto expresó su preocupación luego del GP de Hungría: “No tenía ritmo, iba muy despacio”

La primera mitad de la temporada 2026 de la Fórmula 1 culminó este domingo con el Gran Premio de Hungría, y ahora la categoría se tomará un mes de receso antes de regresar a la competición en Países Bajos, a finales del mes de agosto. Y las cosas no pintan bien para Alpine.

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La escudería francesa fue la quinta fuerza del campeonato durante buena parte del mismo, pero en las últimas carreras empezó a quedar relegada y, en el Hungaroring, tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto quedaron detrás de los RB y Audi. El argentino, incluso detrás de los renovados Aston Martin 2.0.

Esto genera una preocupación y están obligados a trabajar y traer mejoras en la segunda mitad de la temporada, si quieren volver a pelear en la parte alta de la zona media. Y Colapinto exhibió esa preocupación en sus declaraciones luego de la carrera.

“No tenía ritmo, no sé si en eso se rompió algo, muy raro, porque iba muy, muy despacio y con el balance que me estaba costando mucho, patinando mucho, deslizando atrás y adelante, no tenía nada de grip en la carrera“, admitió Franco. “Hay que entender la razón, el por qué, cuando ponía goma nueva en la parada tampoco salía con grip, es un poco raro. Faltó mucho ritmo”, completó.

"FALTÓ RITMO". Franco Colapinto analizó el rendimiento de su Alpine luego de quedar 15° en el Gran Premio de Hungría.



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Gasly tampoco le encuentra la vuelta

El francés siguió por la misma línea que Franco Colapinto en sus declaraciones: “Desafortunadamente, no somos lo suficientemente rápidos, esa es la realidad del momento, llevamos varias carreras por detrás de los Racing Bulls y Audi. Hoy creo que lo hemos intentado todo: hemos hecho una buena estrategia, hemos tenido un buen comienzo, he intentado mantenerme lo más posible”, señaló.

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“Dentro del coche, en términos de sensaciones, nada está bien: no responde en absoluto a lo que intentamos hacer, es muy inconsistente con el viento y hay muchas cosas que mejorar”, completó.

Campeonato de pilotos

Kimi Antonelli (Mercedes) – 219 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 169 puntos George Russell (Mercedes) – 160 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 138 puntos Lando Norris (McLaren) – 128 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 109 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 92 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 68 puntos Liam Lawson (RB) – 43 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos Arvid Lindblad (RB) – 23 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos Ollie Bearman (Haas) – 18 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Alex Albon (Williams) – 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 2 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos

Cuándo es la próxima carrera de la F1 2026

El Gran Premio de Hungría fue la última carrera antes de parón de verano europeo, por lo que ahora tendremos un mes sin acción de la Fórmula 1. La próxima carrera está pactada para el fin de semana del 21, 22 y 23 de agosto, con el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort.