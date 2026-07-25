El entrenador estuvo ausente por suspensión y su ayudante era el encargado de hablar entre los medios. El equipo se fue reprobado

Luego de la derrota de River ante Barracas Central en el Monumental, Ariel Broggi era el encargado de dar la cara ante los medios debido a la suspensión de Eduardo Coudet. Sin embargo, el club decidió suspender la conferencia de prensa y ningún integrante del cuerpo técnico hará declaraciones.

El ayudante de campo fue el encargado de pararse en el corralito para dar las indicaciones a los futbolistas. El Chacho, sancionado por su expulsión en la final del Apertura ante Belgrano, supervisó todo desde otro sector pero no pudo estar presente en el terreno.

Con este panorama, no habrá testimonios luego de la caída del Millo ante el Guapo, que es la segunda en el semestre sumando el 1-3 ante Aldosivi en Salta por la Copa Argentina. “Fue un papelón“, declaró el DT después de ese tropiezo. Hoy no hablará nadie.

Habló Nicolás Otamendi

Quien sí habló luego del 0-1 en el Monumental fue Nicolás Otamendi, quien utilizó la cinta de capitán en su debut oficial con la camiseta de River. El campeón del mundo tomó la palabra instantes después del pitazo final y fue autocrítico tras la derrota.

“Ahora soy parte de este grupo, de este equipo y obviamente que esto es nuestra responsabilidad. Tenemos que seguir trabajando y dar otra cara. Hoy en una jugada de mierda nos hicieron un gol”, expresó el General en diálogo con TNT Sports Premium.

Y continuó: “En líneas generales lo intentamos, lo fuimos a buscar. A veces, al querer ir a buscarlo, se fallan pases en el último tercio y eso nos pasó. Creo que tenemos que seguir trabajando. Entiendo el enojo de la gente, estamos en el mejor club de Argentina y tenemos que dar la cara, con personalidad“.

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Cuándo vuelve a jugar River

River tendrá revancha rápida en el Torneo Clausura 2026, porque la segunda fecha se llevará a cabo en la semana. Al Millonario le tocará visitar a Gimnasia el miércoles 29 de julio a las 19.15 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Allí, buscará sumar sus primeros puntos en el campeonato.