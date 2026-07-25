Los pidió Otamendi: los 2 penales que River le reclamó a Nazareno Arasa contra Barracas Central

El capitán fue a hablar con el árbitro por dos jugadas del primer tiempo. "Al menos uno tenías que cobrar", soltó.

River se estrenó en el Torneo Clausura 2026 con una derrota que dejó al Monumental en llamas. Aún así, para Nicolás Otamendi, Nazareno Arasa influyó en el resultado con dos decisiones que podían haber cambiado el trámite del encuentro. Luego del partido, le reclamó dos penales.

“Hubo dos penales, por lo menos uno me tenías que haber cobrado”, expresó el capitán, que fue uno de los puntos más altos del equipo en su debut con la camiseta del Millonario. El General se refirió a dos jugadas del primer tiempo donde el colegiado no cobró la pena máxima a favor del elenco local.

El primer penal que reclamó River

La primera que Otamendi reclamó fue al minuto de juego, en una situación que lo involucró a él con Yonatthan Rak. En la primera pelota parada a favor de River, el central de Barracas Central cayó al suelo junto con el campeón del mundo, que pidió falta.

Sin dudar, Arasa aseguró que no hubo infracción, pese al reclamo del capitán del Millonario por sujeción. El juego siguió, el VAR comandado por Pablo Echavarría tampoco llamó desde Ezeiza.

EL PRIMER PENAL QUE PIDIÓ TODO RIVER ANTE BARRACAS CENTRAL: ¿te pareció infracción? pic.twitter.com/WCD3Jt9OrA — SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026

El segundo penal que pidió River

La segunda jugada que reclamó todo el Millonario fue la más polémica del partido, porque Rafael Barrios utilizó los brazos para sacarle la pelota a Lautaro Pereyra en un intento de desborde. Todos pidieron empujón, pero para el juez fue siga siga…

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Al igual que en la primera de la tarde en Núñez, Echavarría coincidió con la interpretación de Arasa y no lo invitó a una revisión en campo.