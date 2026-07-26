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La aclaración de Nicolás Otamendi tras su debut en River vs. Barracas Central

El defensor habló luego de la derrota del Millonario en el Monumental con Barracas Central.

Nicolás Otamendi, tras la derrota con Barracas Central, aclaró que no firmó con River para volver a la Argentina y estar de vacaciones.
© Getty ImagesNicolás Otamendi, tras la derrota con Barracas Central, aclaró que no firmó con River para volver a la Argentina y estar de vacaciones.

Nicolás Otamendi regresó al Fútbol Argentino después de casi 16 años (su último partido por torneo local fue el 15 de agosto del 2010 en la victoria de Vélez 2 a 1 sobre All Boys por la segunda fecha del Torneo Apertura). Lo hizo con la camiseta de River en el Estadio Monumental este sábado 25 de julio frente a Barracas Central.

No obstante, no fue de la manera que el General esperaba. El Millonario perdió 1 a 0 por el tanto que anotó en el primer tiempo Gonzalo Morales (futbolista a préstamo en El Guapo procedente de Boca) y de esta manera arrancó con el pie izquierdo el Torneo Clausura.

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Al respecto, Nicolás Otamendi, evidentemente, luego del tropezón, se sintió en la obligación de hacer una aclaración: ”No vengo a la Argentina de vacaciones, vengo a competir, a intentar seguir ganando cosas, eso es lo importante. Me vine a preparar de la mejor manera, voy a seguir trabajando para darle alegrías al hincha de River”.

Del mismo modo, en la conversación que mantuvo con ESPN tras la caída con Barracas Central, Otamendi agregó: ”Soy consciente de que vengo a un equipo exigente. En mi vida siempre fui exigente conmigo mismo así que eso no me cambia nada. Intento dar lo mejor, ayudar a mis compañeros y conducirlos a la victoria”.

River buscará recuperarse frente a Gimnasia y Esgrima La Plata

River buscará ganar sus primeros tres puntos en el Torneo Clausura 2026 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata este miércoles 29 de julio desde las 19:15 horas en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Luego, por la tercera jornada, volverá al Monumental el 2 de agosto para recibir a Rosario Central.

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Por otra parte, se encuentra a la espera de su contrincante en los Octavos de Final de la Copa Sudamericana (a jugarse los días 11 y 18 de agosto). Su rival saldrá del cruce de los playoffs que protagonizan Caracas de Venezuela ante Independiente Santa Fe de Colombia (la ida la ganaron los colombianos 2 a 0, definirán este 30 de julio).

En síntesis

  • Nicolás Otamendi debutó en River Plate con una derrota ante Barracas Central.
  • 15 de agosto del 2010 fue su último partido local jugando para Vélez.
  • Gonzalo Morales anotó el gol del triunfo 1 a 0 para Barracas.
Germán Carrara
Germán Carrara
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