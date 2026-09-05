Crespo, ante un posible llamado de River: “No van a tener que hablar conmigo”

La salida de Eduardo Coudet de River trajo con sí una serie de posibles reemplazantes. La dirigencia actuó rápido y decidió que Leonardo Ponzio -acompañado por Escudero y Manfredi- sea el entrenador interino. La victoria ante Banfield, con el buen andar del equipo, hizo que las aguas se calmen y la danza de nombres se detuvo, al menos hasta el momento.

Hernán Crespo fue uno de los primeros en aparecer entre los posibles reemplazantes del Chacho, pero Valdanito asumió hace apenas unas semanas en Atlas de México y hay una cláusula millonaria que impide que sea buscado por River ahora. Si los de Núñez lo quieren deberán pagar 7 millones de dólares, pero si van a la carga por él a partir de enero, el entrenador puede liberarse gratis.

En diálogo con TUDN, Hernán Crespo fue consultado ante un supuesto interés de River y fue contundente: “Es muy difícil hablar de una situación de la cual no pasó nada. Lógicamente que River es mi casa, pero no pasó absolutamente nada. Estoy acá con el Grupo PRODI y ellos son los que van a decidir siempre mi futuro. Mi elección está hecha y la de ellos también”.

Además, agregó: “Entiendo que acá la derecha, la fuerza, la tienen ellos, y yo no voy a forzar nunca nada. Y por lo que me manifestaron, ellos no tienen ningún interés de que yo me vaya. Es innecesario hablar de esto en un momento de construcción nuestra, donde estamos tratando de ser mejores, que no nos distraigan los rumores”.

Henán Crespo. (Foto: Getty).

Por último, agregó: “Si el día de mañana se generara algo concreto, van a tener que hablar con el Grupo PRODI, no van a tener que hablar conmigo“. Cabe destacar que el Grupo PRODI (Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura) es quien comanda a Atlas de México.

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La carrera de Hernán Crespo como entrenador

2015/16 | Módena (Italia)

2019 | Banfield (Argentina)

2020/21 | Defensa y Justicia (Argentina)

2021 | Sao Paulo (Brasil)

2022/23 | Al-Duhail (Qatar)

2023/24 | Al-Ain (Emiratos Árabes)

2025/26 | Sao Paulo (Brasil)

2026 | Atlas (México)

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