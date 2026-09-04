El campeón de la Copa Libertadores 2015 que quiere ser ayudante de Leonardo Ponzio en River: “Estoy a las órdenes”

El futbolista se mostró disponible para acompañar al León en lo que dure su interinato en el Millonario.

Días después de que Leonardo Ponzio se mostrara abierto a sumar ex jugadores de River a su cuerpo técnico, Carlos Sánchez se propuso como candidato. El uruguayo, todavía activo y actualmente en Rentistas, le tiró un centro al DT para que lo incorpore a su staff.

El mediocampista, que en diciembre cumplirá 42 años, sabe que está por terminar con su carrera y no ve con malos ojos volver al Millonario en otro rol. Lo dejó en claro en diálogo con el programa de streaming “Guardia Alta”, donde también se mostró entusiasmado por el nuevo ciclo del León.

“A mi, por lo que fue como compañero y como es como persona, me gustaría verlo a Leo y que siga en River. Me pone contento que le vaya bien a un amigo. Ojalá que siga así y que pueda seguir. Y por ahí que me llame, que estoy a las órdenes“, expresó.

Cabe recordar que, luego de la victoria ante Banfield, Ponzio se mostró abierto a sumar a viejas glorias de la institución al club: “Siempre todo histórico que tenga la predisposición de estar, bienvenido sea. Ahora hay que respetar a Escudero, Manfredi, el profe Segura, ellos al venir de Reserva y poner la cara en esta situación, que la verdad que están felices porque te lo demuestran. Hay que esperar“.

El paso de Carlos Sánchez por River

La extensa carrera de Sánchez está asociada al éxito colectivo por los importantes trofeos que levantó a lo largo de los años. El mediocampista llegó a River para afrontar la temporada en la B Nacional y rápidamente se sumó una estrella al ganar este torneo y devolver al Millo al Primera.

Luego, los títulos fueron cada vez más importantes. Todavía con la camiseta de la Banda festejó en la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores, la Recopa y la Suruga Bank. Además, ganó la Copa MX con Monterrey y, más recientemente, el Torneo Apertura con Peñarol.

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