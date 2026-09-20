Cuántos puntos necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2027 por la tabla anual

En el Estadio Monumental, por la fecha 10 del Torneo Clausura, River perdió 2 a 1 con Huracán, por lo que de esta manera cortó una racha de tres victorias consecutivas, así como también quedó afuera de los 8 primeros del grupo y se complicó en la tabla anual.

Respecto a este último punto, allí se encuentra uno de los principales focos del Millonario para el cierre del semestre. Con seis partidos por disputarse, el equipo comandado por Leonardo Ponzio está comprometido en la lucha por meterse en la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual.

Teniendo en cuenta que esta es la segunda temporada con 32 partidos que contabilizan para la tabla anual, y haciendo una comparación con el 2025, no será fácil para el Millonario meterse en zona de clasificación a la Copa Conmebol Libertadores 2027 a través de esta vía.

Es que, en 2025, Argentinos Juniors, último clasificado a la Libertadores por la tabla anual, finalizó el año con 57 puntos. Es por eso que haciendo un paralelismo, River debería sumar 15 unidades más en la actual temporada para poder llegar a este lugar. En el camino le quedan 18 puntos en juego, por lo que el margen de error es casi ínfimo.

Un dato para tener en cuenta es que si uno los equipos que están en las tres primeras posiciones se consagra campeón del Torneo Clausura, liberará un cupo en la tabla anual y será ocupado por el ubicado en el cuarto puesto de la misma, por lo que los puntos a sumar podrían ser menos.

En medio de esta pelea por llegar a la zona de clasificación a Copa Libertadores, River tiene por delante a Boca, Instituto, Rosario Central y Gimnasia de La Plata. De estos, solamente se enfrentará al Xeneize en condición de visitante, mientras que contra los otros no tendrá la posibilidad de jugar.

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De cara al cierre de la temporada, el Millonario jugará contra Sarmiento (V), Estudiantes de Río Cuarto (L), Belgrano (V), Racing (L), Boca (V) y Aldosivi (V), en búsqueda de cumplir con este objetivo de quedar, de mínima, en la tercera posición de la tabla anual.

Así está la tabla anual

Independiente Rivadavia – 48 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Argentinos Juniors – 47 puntos – COPA LIBERTADORES Vélez Sarsfield – 45 puntos – COPA LIBERTADORES Boca Juniors – 44 puntos – COPA SUDAMERICANA Rosario Central – 43 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 43 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia La Plata – 43 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 42 puntos – COPA SUDAMERICANA Estudiantes – 41 puntos – COPA SUDAMERICANA Independiente – 41 puntos Belgrano – 39 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Huracán – 38 puntos Lanús – 37 puntos Defensa – 37 puntos Gimnasia (M) – 36 puntos Sarmiento – 35 puntos Unión – 34 puntos Talleres – 34 puntos Barracas Central – 33 puntos San Lorenzo – 33 puntos Tigre – 32 puntos Racing – 29 puntos Newell’s – 28 puntos Atlético Tucumán – 27 puntos Banfield – 27 puntos Platense – 25 puntos Central Córdoba – 24 puntos Riestra – 21 puntos Aldosivi – 13 puntos Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO

Datos clave

Huracán venció 2 a 1 a River en el Estadio Monumental por el Clausura.

en el Estadio Monumental por el Clausura. El equipo de Leonardo Ponzio quedó fuera de los primeros ocho puestos del grupo.

quedó fuera de los primeros ocho puestos del grupo. River necesita sumar 15 puntos de 18 posibles para clasificar a la Libertadores.