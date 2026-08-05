Lisandro Martínez, en contra del proyecto de Milei de modificar la Ley de Tierras: “No se venden”

El futbolista de la Selección Argentina no dejó pasar la oportunidad para reclamar en contra de lo que se debate este jueves 6 de agosto en el Congreso.

Este jueves 6 de agosto, se tratará en el Congreso de la Nación un tema que lleva varias semanas merodeando el ágora argentina: la modificación de la Ley de Tierras, en donde se propone cambiar el régimen de propiedad de tierras rurales en la Argentina, habilitando mayor cantidad de venta del territorio nacional a manos privadas y extranjeras.

En un principio, la iniciativa del gobierno encabezado por Javier Milei sostenía que no estaban establecidos los límites de compra de tierras nacionales en manos extranjeras, pero un nuevo dictamen en las últimas horas cambio las condiciones, subiendo el tope vigente de 15% a 25% de la superficie de cada distrito del país.

A horas de que esta cuestión comience a tratarse en el Congreso, varias celebridades argentinas expresaron sus opiniones y repudiaron lo que el oficialismo busca con esta variante en la Ley de Tierras. Una de las tantas voces reconocidas que se alzaron recientemente fue la de Lisandro Martínez.

El futbolista de la Selección Argentina es una voz constante cuando se trata de temáticas sociales y políticas del país y en este caso no hubo excepción. Mediante su cuenta de Instagram, el defensor nacido en Gualeguay publicó una historia en la que subió un reel de Amnistía Internacional sobre el tema.

“Defender la tierra es defender los derechos humanos“, expresa el posteo, junto con una explicación de lo que se tratará en el Congreso con el debate de esta ley. A eso, Lisandro Martínez sumó una frase contundente: “Las tierras argentinas no se venden“.

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La publicación que reposteó Lisandro Martínez sobre el tema