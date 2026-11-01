Día y horario para la visita de River a Aldosivi por la última fecha del Torneo Clausura 2026

Luego de perder el Superclásico contra Boca, el Millonario tiene todo confirmado para visitar a Aldosivi en Mar del Plata.

En la Bombonera y al cabo de un trámite realmente agitado y polémico, River perdió el Superclásico frente a Boca por 1-0. Como consecuencia de ello, el Millonario quedó en una posición realmente incómoda, envuelto en grandes necesidades de cara al futuro inmediato.

De hecho, para clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores de América, los del barrio porteño de Núñez tendrán que apostar a ganar el Torneo Clausura. En ese contexto, ya se confirmó el día y también el horario del duelo contra Aldosivi de Mar del Plata, por la última fecha.

En definitiva, los comandados estratégicamente por Leonardo Ponzio visitarán a Aldosivi en el Estadio José María Minella de Mar del Plata el próximo jueves 5 de noviembre, desde las 15 horas. Un día y un horario atípicos para un compromiso determinante.

No es un detalle menor que, pensando en la siguiente instancia del Torneo Clausura, el partido contra Aldosivi se ha transformado en un cotejo muy importante para determinar en qué posición concluye River y si define de local o de visitante.

Las posiciones del Torneo Clausura

DATOS CLAVE

1-0 frente a Boca: River perdió el Superclásico en la Bombonera.

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Copa Libertadores: necesita ganar el Torneo Clausura para lograr la clasificación.