Leonardo Ponzio pierde a una de sus piezas para la definición de la etapa regular y para el arranque de los Playoffs.

Tras el cachetazo que significó la derrota ante Boca Juniors en La Bombonera, River Plate reagrupa sus piezas para encarar el final de la primera etapa del Torneo Clausura 2026. Ante Aldosivi, los de Leonardo Ponzio buscarán escalar en la tabla de cara a los Playoffs.

Además de las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, el Millonario ahora no podrá contar con Juan Cruz Meza, que sufrió una lesión en su ingreso ante el club de la Ribera.

El volante ofensivo entró al campo para los últimos 20 minutos en lugar de Tobías Andrada y, a pesar de que pudo completar el clásico, una molestia encendió las alarmas y los posteriores estudios médicos confirmaron su baja para lo que viene.

Según pudo saber BOLAVIP, Meza sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho. De esta manera, estará alrededor de tres semanas fuera de las canchas, perdiéndose el duelo ante Aldosivi y los octavos de final. En caso de que River avance, su evolución marcará si puede reincorporarse para una eventual lucha por el título del segundo semestre.

Cuándo se juega la última fecha

A falta de confirmación de la AFA, el duelo de la Fecha 16 entre Aldosivi y River Plate se disputará el próximo jueves 5 de noviembre en Mar del Plata. El encuentro se llevaría a cabo desde las 15 en el Estadio José María Minella.

Así está la tabla del Torneo Clausura 2026

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