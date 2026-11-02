Adam Bareiro recibió el alta médica y está cerca de volver a jugar en Boca: todos los detalles

El paraguayo fue operado el 1° de septiembre de una hernia de disco lumbar y aceleró los tiempos de recuperación.

Adam Bareiro recibió el alta médica. Apenas unas horas más tarde de lo que fue la victoria en el Superclásico frente a River por 1-0 con el gol de Lautaro Di Lollo, Boca también recibió otra gran noticia de cara a la recta final de la temporada 2026. En ese sentido, la novedad llegó en el entrenamiento de este lunes pensando en los desafíos venideros.

Adam Bareiro, delantero paraguayo de Boca Juniors.

Cabe recordar que el 9 de mayo sufrió un doble desgarro en el aductor y en el recto anterior del abdomen izquierdo, en la derrota ante Huracán. Una vez que superó dichas cuestiones musculares, a mitad de año tuvo una hernia de disco lumbar y, luego de intentar distintos tratamientos, se operó el 1° de septiembre y está prácticamente recuperado.

Lo cierto es que Bareiro entrenó a la par después de varios meses. De manera parcial, el paraguayo pudo trabajar con sus compañeros en la práctica de este lunes y realizó ejercicios con pelota para continuar con su rehabilitación. De esta forma, es la primera vez con Rodolfo Arruabarrena, ya que no lo hace desde el primer semestre de la temporada.

Adam Bareiro, delantero paraguayo de Boca Juniors.

Hay que resaltar que lo llevarán de a poco ya que es una lesión que su recuperación depende de la evolución del día a día y se lo seguirá de cerca al término de cada entrenamiento por los especialistas médicos de Boca. Lo que sí vale destacar es que está cada vez más cerca de volver a jugar y todo indica que podría hacerlo en las próximas semanas.

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Con este panorama sobre la mesa, el objetivo es claro: lo ideal es que sume minutos contra Banfield. En el encuentro correspondiente a la semifinal de la Copa Argentina, la gran meta está puesta en que esté concentrado y vaya al banco de suplentes para tener rodaje el sábado 14 de noviembre, es decir que restan menos de dos semanas para ese día.

Adam Bareiro, delantero paraguayo de Boca Juniors.

Un dato importante a tener en cuenta es que el 21 de noviembre es la final de la Copa Sudamericana, donde el Xeneize se medirá frente a Atlético Mineiro en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Esto significa que Bareiro quiere volver una semana antes del partido estelar por un título internacional.

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Los números de Adam Bareiro en Boca

Adam Bareiro desembarcó en Boca en febrero de 2026, generando una gran controversia como consecuencia de su pasado reciente en River. Bajo esa órbita, el delantero paraguayo logró ver acción en el marco de 14 partidos oficiales, cosechando 6 goles y 1 asistencia, además de un gran aporte al juego colectivo.